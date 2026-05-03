Resumen

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El ciudadano de 34 años desapareció el pasado viernes tras lograr el rescate de dos menores en el balneario Costa Azul. Foto: Facebook/ViaTV / composición GEC
El ciudadano de 34 años desapareció el pasado viernes tras lograr el rescate de dos menores en el balneario Costa Azul. Foto: Facebook/ViaTV / composición GEC
Por Redacción EC

El cuerpo de Diego Grandez Pauccar, el joven que ingresó al mara para salvar la vida de dos niños que se estaban ahogando, fue hallado cerca a la playa Cavero, en Ventanilla. Según las primeras informaciones, fue un pescador quien visualizó el cadáver cerca de las 6 p. m. y dio aviso a las autoridades.

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