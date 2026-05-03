El cuerpo de Diego Grandez Pauccar, el joven que ingresó al mara para salvar la vida de dos niños que se estaban ahogando, fue hallado cerca a la playa Cavero, en Ventanilla. Según las primeras informaciones, fue un pescador quien visualizó el cadáver cerca de las 6 p. m. y dio aviso a las autoridades.

Para el reconocimiento y levantamiento del cuerpo, se apersonó el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo. Ellos, junto con los familiares, certificaron la identidad del joven de 34 años.

¿Qué ocurrió con Diego Pauccar el 1 de mayo?

El viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, Pauccar ingresó al mar en la plata Cosa Azul tras notas que dos menores estaban siendo arrastrados por la marea. Según los testigos, el joven logró rescatar a los niños, pero ya no pudo regresar a la orilla debido al oleaje de la playa.

Un helicóptero de la Policía y agentes de la Unidad de Salvataje se sumaron a la búsqueda del sereno desaparecido. (ViaTV Perú)

Tras este suceso, su esposa junto con los vecinos, pescadores y rescatistas de Ventanilla iniciaron los trabajos de búsqueda con la foto de Diego.

Diego Pauccar es padre de un niño de 3 años, a quien deja en orfandad. Su muerte ha conmovido a la comunidad de Ventanilla, en donde se le recuerda como un hombre valiente y generoso.