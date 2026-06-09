Durante los últimos días, una buena noticia ha llamado la atención de miles de jóvenes y vecinos de Lima por la creación de una nueva universidad aprobada en el Congreso de la República. Con la llegada de este moderno recinto beneficiará no solo a los recién egresados de secundaria de la zona, sino también a adultos que deseen continuar sus estudios técnicos, universitarios, de maestría o cursos de especialización. En ese sentido, se espera que, tras la inauguración de la institución superior pública, se impulse la economía local y se beneficie a miles de estudiantes que suelen pasar horas en el transporte público. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ DISTRITO DE LIMA ESTARÁ LA NUEVA UNIVERSIDAD NACIONAL?

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), ubicada en el distrito de Ventanilla, Callao, tras la acumulación de diversos proyectos de ley. Así, la institución superior contará con cerca de 30 carrera profesionales divididos en cinco facultades, entre las que se encuentran Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales y Económicas. Además, la norma dispone que la universidad tendrá departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y programas de posgrado, los cuales serán implementados de manera progresiva conforme avance su desarrollo institucional y académico.

En cuanto a su financiamiento, la Ley n.° 32626 otorga a la UNTEPV autonomía para administrar su presupuesto y autoriza la transferencia de recursos desde el Ministerio de Educación para su implementación en la zona. Eso no es todo, la institución podrá financiarse mediante ingresos propios, donaciones, recursos provenientes del canon y aportes de entidades públicas, con el objetivo de fortalecer su infraestructura y desarrollo académico a favor de los miles de jóvenes. Finalmente, desde el Congreso señalaron que la creación de la universidad ayudará a reducir las brechas educativas y a impulsar el desarrollo económico y social de un distrito estratégico cercano al puerto del Callao y al megapuerto de Chancay, conforme comparte La República.

¿QUÉ CARRERAS TENDRÁ LA UNTEPV?

A continuación, te presentamos, compartido por La República, las 30 carreras que se pondrá a disposición de los estudiantes tras la creación de la UNTEPV:

Facultad de Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Tecnología Médica y Rehabilitación

Obstetricia

Farmacia y Bioquímica

Odontología

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Petróleos

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería de Alimentos

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Pesquera

Ingeniería Química

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Derecho

Educación

Psicología

Ciencias Políticas y Gestión Pública

Facultad de Ciencias Económicas

Economía

Contabilidad

Administración de Empresas

Comercio y Negocios Internacionales

Gastronomía y Gestión Alimentaria

Turismo y Hotelería

Ecoturismo

Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones