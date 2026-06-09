Por Redacción EC

Durante los últimos días, una buena noticia ha llamado la atención de miles de jóvenes y vecinos de Lima por la creación de una nueva universidad aprobada en el Congreso de la República. Con la llegada de este moderno recinto beneficiará no solo a los recién egresados de secundaria de la zona, sino también a adultos que deseen continuar sus estudios técnicos, universitarios, de maestría o cursos de especialización. En ese sentido, se espera que, tras la inauguración de la institución superior pública, se impulse la economía local y se beneficie a miles de estudiantes que suelen pasar horas en el transporte público. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.