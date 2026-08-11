Por Redacción EC

La ropa que elegimos cada día puede responder a gustos personales, comodidad, costumbres o simplemente a la ocasión. Sin embargo, los colores que predominan en nuestro armario también han sido objeto de análisis desde distintas perspectivas relacionadas con la personalidad y el comportamiento. En ese contexto, algunas interpretaciones en el campo de la psicología han asociado determinadas tonalidades con características como la falta de iniciativa, una menor espontaneidad o una creatividad limitada. Estas relaciones no significan que vestir de un determinado color convierta a alguien en menos inteligente, pero sí forman parte de las interpretaciones que suelen aparecer alrededor de la psicología del color.