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El domingo 3 de mayo llegará un connacional, mientras que otros seis arribarán al Perú el lunes 4 de mayo. Foto: composición EC
El domingo 3 de mayo llegará un connacional, mientras que otros seis arribarán al Perú el lunes 4 de mayo. Foto: composición EC
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, durante las últimas dos semanas, “se ha logrado concretar exitosamente el retorno al Perú de 18 connacionales que se presentaron a la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú”.

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