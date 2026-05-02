El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, durante las últimas dos semanas, “se ha logrado concretar exitosamente el retorno al Perú de 18 connacionales que se presentaron a la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú”.

En un comunicado oficial, la Cancillería detalló que a todos se les “brindó la asistencia y protección debida con alojamiento y alimentación”.

La Cancillería detalló que este domingo 3 de mayo “está prevista la llegada al Perú de un connacional” y que “el próximo lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros seis peruanos quienes esta mañana partieron de Moscú bajo la protección correspondiente”.

Además, informaron que “otros dos connacionales aún se encuentran con retorno pendiente que se espera concretar en los próximos días”.

Como se recuerda, a finales de abril un grupo de personas denunciaron que sus familiares habían sido reclutados, bajo engaños, para viajar a Rusia, y que desconocían sus paraderos.

Por ello, las familias presentaron un oficio formal y buscaron la ayuda del canciller Carlos Pareja Ríos, con el objetivo de exigir una respuesta diplomática ante la Federación Rusa.

En ese sentido, Cancillería aseguró que “el retorno de los connacionales son resultado directo de las gestiones efectuadas por el embajador del Perú en la Federación de Rusia y la Sección Consular en Moscú, las cuales, ya han establecido y vienen implementando protocolos para atender a los peruanos que se presenten, según cada caso particular”.

Para quienes requieran asistencia, el Ministerio recordó que “la Embajada del Perú en la Federación de Rusia y su Sección Consular continúan atentas a cualquier solicitud de nuestros connacionales”.

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