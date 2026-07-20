Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, lunes 20 de julio, en Chupaca, Junín, zona afectada el sábado por un temblor de magnitud 5.1, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el reporte de la entidad, la magnitud fue de 3.4 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 12 kilómetros al sur de Chupaca, donde se sintió con grado II-III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0479

Fecha y Hora Local: 20/07/2026,21:45:27

Magnitud: 3.4

Profundidad: 10 km

Latitud: -12.16

Longitud: -75.32

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 12 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/EQLla6zvOU — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 21, 2026

Como se recuerda, el sismo de magnitud 5.1 que remeció Junín la noche del sábado 18 de julio ha dejado, hasta el momento, al menos cinco personas fallecidas, según el teniente brigadier de los bomberos, Ángel Valerio, en tanto, las cifras del Gobierno apuntan a 32 heridos y más de 300 damnificados.

En comunicación con El Comercio, Valerio señaló que “cuatro cuerpos han sido recuperados que están en la zona de evacuación, y un quinto fallecido que hemos tomado conocimiento que al parecer ha sido ya en el hospital”. Sin embargo, al parecer, habría una sexta víctima aún sin confirmar.

El sismo se registró a las 9:24 p.m, con una profundidad de 24 kilómetros y tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, una de las zonas más afectadas.

Según informó el jefe de Indeci, Luis Vásquez, la baja profundidad del sismo y muchas viviendas construidas con adobe y quincha generaron graves daños en distintas localidades.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.