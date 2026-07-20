Sismo de magnitud 3.4 se sintió la noche de este lunes 20 de julio en Chupaca, región Junín. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3.4 se sintió la noche de este lunes 20 de julio en Chupaca, región Junín. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, lunes 20 de julio, en Chupaca, Junín, zona afectada el sábado por un temblor de magnitud 5.1, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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