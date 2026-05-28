Por Unidad de investigación

Cuando publicamos que el mercado negro de esteroides anabólicos incrementó en redes sociales y se podían adquirir estos productos de manera ilegal, sin receta médica y con un mensaje a través de WhatsApp, los protagonistas de ese mercado aún operaban con perfiles públicos. Bastaron unas horas después de nuestra publicación para que eso cambiara.

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