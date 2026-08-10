icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Kim Sun Mi durante su entrevista con El Comercio. Ella escribió la novela juvenil "Galleta".
Kim Sun Mi durante su entrevista con El Comercio. Ella escribió la novela juvenil "Galleta".
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Alfonso Rivadeneyra García

El novelista usa su propia vida como insumo. Transforma las experiencias, les pone otro rostro, cambia y corta donde haya que hacerlo. Aun así, entre el humo y los espejos, este truco de magia tiene algo de verdad. Así pasó con la surcoreana Kim Sun Mi, famosa en su país por “Galleta”, novela juvenil que parte de una experiencia personal. En la universidad un candidato a pretendiente le dijo en su cara que “no tenía presencia”. Más que insulto, fue una descripción precisa: calladita y retraída, no se le daba bien tratar con la gente. Ella no olvidó sus palabras.