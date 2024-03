El mundo vinculado al entretenimiento está integrado por personajes que llegan a alcanzar la fama, pero muchas veces en medio de las críticas y burlas causadas por aspectos físicos o similares. La historia de Ducelia Echevarría es precisamente aquella en la que se mezclan diversas emociones a partir de situaciones superadas, pero que hoy recuerda con tristeza, y las comparte públicamente acerca del timbre de su voz. Escucha cómo fue que la exintegrante de “Esto Es Guerra” reveló el real motivo que terminó perjudicando el tono con el cual la escuchamos actualmente, cómo sucedió y otros detalles precisados en el nuevo programa de Omar Ruiz de Somocurcio.

CÓMO FUE LA EMOTIVA CONFESIÓN DE DUCELIA ECHEVARRÍA ACERCA DEL MOTIVO POR EL CUAL SU TONO DE VOZ CAMBIÓ POR COMPLETO

La belleza y capacidad para desenvolverse en varios ámbitos o escenarios son algunos de los atributos demostrados por Ducelia Echevarría en la televisión peruana, quien más allá de su experiencia en el modelaje, alcanzó notoriedad en la pantalla chica por participar en realities de competencia, y también por el timbre de una voz que la hizo sufrir mucho, según reveló recientemente.

Aunque admite que es un tema superado, una de las conductoras de “Préndete” vía Panamericana TV, le reconoció a Omar Ruiz de Somocurcio en la estrenada “Esquina del Var”, que “yo fui víctima de un tema bastante delicado el cual no me gusta hablar”.

“Sí tuve una transformación de voz por el tema de los anabólicos”, confesó entre lágrimas Ducelia Echevarría luego de mencionar a su hija de apenas 8 años, y agradecerle a Dios porque “nació bien”, con buena salud.

Visiblemente afectada por el recuerdo de aquella mala experiencia, y evitando señalar a la persona responsable del marcado cambio, resaltó en “La Esquina del Var” que “yo sé lo que he logrado hasta ahorita, lo que he hecho con mucho esfuerzo, y lo he hecho solamente sacando a mi hija adelante”, no sin antes expresar que consideraba oportuno revelarlo tal cual.

LOS INICIOS DE DUCELIA ECHEVARRÍA EN LA TELEVISIÓN PERUANA

En otro ángulo de la entrevista concedida a Omar Ruiz de Somocurcio, Ducelia Echevarría contó detalles acerca de su infancia, estudios, posterior embarazo, y su rumoreado ingreso a la televisión peruana de la mano de Ney Guerrero.

“Me molesta y me incomoda que a veces la gente tergiverse”, manifestó la exintegrante de “Esto Es Guerra”, quien profundizó acerca del mismo, indicando que ella incursiona en la pantalla chica gracias a “Elizabeth Márquez, una voleibolista de Ica, yo la entrenaba a ella ... (y un día me dice) qué tal si ingresas a ‘Combate’”.

Ya habiendo superado el casting para formar parte del reality de competencia, es que conoce a Ney Guerrero, ya que “él iba al programa” e incluso “cuando tenía una lesión me apoyó muchísimo”, terminó confesando una Ducelia Echevarría cuyo camino en las pasarelas la llevó hasta a participar en el Miss Perú 2014.

DUCELIA ECHEVARRÍA: SU PASO POR EL MISS PERÚ 2014 REPRESENTANDO A PASCO

“De hecho a mi mamá le encantaba ponerme en todos los certámenes de belleza, desde chiquitita”

“Yo llegué a la 9 o 10 finalistas”