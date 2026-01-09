El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, confirmó que las empresas de transporte urbano realizarán un paro de forma pacífica, el próximo 15 de enero en reclamo al Ejecutivo para que adopte medidas más drásticas frente la criminalidad que azote a su gremio.

“Lamentablemente no podemos marcha atrás. Las familias de conductores y usuarios están siendo masacradas por estos delincuentes que no tiene ningún tipo de valores y no hay prevención”, dijo en 24 Horas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Más temprano, Ojeda dijo en América Noticias que la protección en las rutas críticas solo funciona en horario de oficina. Además, explicó que los delincuentes actúan principalmente entre las 17:00 y las 23:00 horas, momento en el que la presencia de efectivos es nula.

En ese sentido, junto a sus colegas critican al Poder Ejecutivo por la falta de reglamentación de la Ley 32490, también conocida como Ley Jerí. Esta norma fue diseñada para la lucha contra la extorsión, pero tras un 45 días de su publicación, no puede aplicarse por trabas burocráticas.

“Él (presidente José Jerí) debe entender que la estadística en cuanto a la cantidad de atentados al transporte urbano no da una respuesta a la etapa de prevención. Están más agresivos (delincuentes) hay muchas cosas por hacer y por caminar. Entendemos de las políticas abiertas, pero no vamos a estar en esta incertidumbre día a día”, apuntó.