MDN
Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe
elcomercio

Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe

  • Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe
    1 / 5

    Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe

  • Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe
    2 / 5

    Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe

  • Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe
    3 / 5

    Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe

  • Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe
    4 / 5

    Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe

  • Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe
    5 / 5

    Bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho–Chosica, inició marcha blanca este viernes 9 de enero. Foto: Gob.pe

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

Este viernes 9 de febrero inició la marcha blanca de la megaobra, el nuevo , ubicado en Lurigancho–Chosica, con la apertura de dos carriles en sentido Lima–Chosica (de oeste a este). La habilitación se realiza en el horario de 5:00 a. m. a 6:00 p. m., lo que permitirá agilizar el tránsito en la .

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que esta apertura busca reducir significativamente los tiempos de viaje en uno de los puntos más congestionados de Lima Este.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Desde este viernes, dos carriles del bypass Las Torres entran en operación provisional. (Foto: Andina/Ricardo Cuba)
Desde este viernes, dos carriles del bypass Las Torres entran en operación provisional. (Foto: Andina/Ricardo Cuba)

En esa línea, el presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), Pablo Paredes, explicó que esta etapa corresponde a un periodo de prueba pues operarán mientras haya luz natural.

Actualmente, los trabajos del bypass Las Torres registran un 95 % de avance.

¿Cuánto tiempo se reducirá con el bypass?

Se estima que el tránsito vehicular disminuya de 2 horas y media a tan solo 45 minutos, mejorando la accesibilidad hacia zonas como Huachipa, Carapongo, Chosica, Cajamarquilla, Santa Clara, entre otras.

Balacera en Barranco: dos heridos tras ataque armado cerca a estación del Metropolitano


Además, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, indicó que se restablecerán paraderos y se implementarán servicios especiales.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC