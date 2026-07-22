Policía investiga presunto ajuste de cuentas tras crimen de extranjero en SMP. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Policía investiga presunto ajuste de cuentas tras crimen de extranjero en SMP. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos la noche del martes en la zona de Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres, cuando se disponía a abordar su motocicleta. La Policía Nacional del Perú identificó a la víctima como Miguel Enrique Villamisar Mantilla e inició las investigaciones para esclarecer el crimen.

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