Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos la noche del martes en la zona de Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres, cuando se disponía a abordar su motocicleta. La Policía Nacional del Perú identificó a la víctima como Miguel Enrique Villamisar Mantilla e inició las investigaciones para esclarecer el crimen.

De acuerdo con las primeras diligencias, el hombre salió de la vivienda donde residía y, al momento de encender su motocicleta, fue interceptado por desconocidos que le dispararon de manera directa. Los impactos de bala le ocasionaron la muerte en el lugar. La Policía informó que la víctima alquilaba un cuarto en ese sector desde hacía más de dos años.

Ciudadano extranjero muere tras ataque armado en vía pública de San Martín de Porres. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Durante la inspección de la escena, peritos de Criminalística recolectaron cuatro casquillos de bala esparcidos en la vía. Minutos después del ataque, dos personas conocidas de la víctima llegaron al lugar, aunque no brindaron declaraciones a las autoridades. La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los especialistas.

Las diligencias quedaron a cargo de agentes de la Depincri, quienes indicaron que una de las hipótesis iniciales contempla un presunto ajuste de cuentas, sin descartar otras líneas de investigación. Asimismo, la Policía revisará las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para identificar a los autores del ataque y establecer la ruta que siguieron antes y después del crimen.

Ataque a balazos deja un fallecido en Zarumilla, en San Martín de Porres. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley. La investigación continuará en los próximos días con el objetivo de determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO