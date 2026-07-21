El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación (Minedu), informó que cinco instituciones educativas de la región Junín presentan daños leves tras el sismo de magnitud 5.1 registrado en la provincia de Chupaca, según las inspecciones preliminares realizadas por su equipo técnico.

Desde las primeras horas del domingo, especialistas de la Unidad Zonal Junín-Huancavelica realizaron inspecciones en coordinación con la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed) y el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial Educación (COES Educación), con el fin de evaluar las afectaciones y recopilar información técnica.

Cinco colegios presentan fisuras y daños menores tras el sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Andina)

Como parte de las acciones, el equipo recorrió los sectores de Tres de Diciembre y Pumpunya, considerados entre las zonas con mayores reportes de daños tras el movimiento telúrico.

El Pronied precisó que las mayores afectaciones se registraron en las instituciones educativas Santiago León y Virgen del Rosario, ubicadas en el distrito de Chongos Bajo, donde estudian en conjunto 767 alumnos. En ambos planteles se identificaron fisuras en muros y pisos, además de daños en coberturas de calamina, los cuales serán evaluados para determinar los trabajos de mantenimiento requeridos.

De acuerdo con el reporte preliminar, la institución educativa Santiago León, en Chongos Bajo, presenta afectaciones en muros de tapia y en la cobertura de calamina. En la institución educativa San Pedro, ubicada en Huarisca, distrito de Ahuac, se reportaron rajaduras en diversos muros que continúan en evaluación técnica.

Asimismo, la institución educativa Túpac Amaru, en Chilca, registró daños menores cuya verificación sigue en proceso, mientras que la institución educativa 505-Inicial, en Pumpunya, distrito de Chupuro, reportó daños en el ambiente de cocina construido con material rústico por la comunidad y los padres de familia.

En la institución educativa Virgen del Rosario, también en Chongos Bajo, se observaron fisuras en paredes y pisos de un pabellón de dos niveles.

El Pronied informó que continuará brindando asistencia técnica y realizando el seguimiento correspondiente en coordinación con las autoridades regionales y locales, mientras se consolidan los informes técnicos que permitirán definir las acciones necesarias para garantizar condiciones seguras en las instituciones educativas.