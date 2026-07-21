Sismo en Chupaca deja afectaciones en cinco instituciones educativas, informa el Pronied. (Foto: Andina)
Sismo en Chupaca deja afectaciones en cinco instituciones educativas, informa el Pronied. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación (Minedu), informó que cinco instituciones educativas de la región Junín presentan daños leves tras el sismo de magnitud 5.1 registrado en la provincia de Chupaca, según las inspecciones preliminares realizadas por su equipo técnico.

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