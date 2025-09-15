El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación (Minedu), anunció el inicio de la primera convocatoria del Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT), plataforma que moderniza y agiliza los procesos para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos educativos.

La convocatoria se abrirá este martes 16 de setiembre y se extenderá hasta el lunes 29 de setiembre. Durante este periodo, los gobiernos regionales y locales podrán registrar sus solicitudes en la plataforma virtual del SIAT, disponible en https://siat.pronied.gob.pe.

Nueva plataforma del Pronied busca reducir tiempos de expedientes técnicos de infraestructura educativa. (Foto: Difusión)

Una vez inscritos, los proyectos serán evaluados por especialistas del Pronied, quienes verificarán que cumplan con los requisitos establecidos. Entre ellos figuran: estar activos y viables en el Banco de Inversiones, incluir hasta tres instituciones educativas, contar con saneamiento físico legal del terreno y estar inscritos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI).

Asimismo, deberán adjuntar informes técnicos y declaraciones juradas señaladas en la directiva de asesoría técnica (DI-018-02-PRONIED). Los proyectos admitidos podrán acceder a la asesoría especializada para culminar con éxito la elaboración de sus expedientes técnicos.

El SIAT establece que, una vez aceptados, los gobiernos regionales y locales tendrán 30 días para acreditar a su equipo técnico, encargado de elaborar el expediente, revisar observaciones y registrar las recomendaciones. Cumplida esta fase, los proyectos quedarán listos para que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) gestione su financiamiento.

Con la implementación de este sistema, el Pronied busca reducir a más de la mitad el tiempo de acompañamiento técnico, lo que permitirá acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en todo el país.

De esta manera, el SIAT sustituye al modelo Asitec y se convierte en una herramienta clave para optimizar procesos y garantizar que más colegios puedan contar con infraestructura moderna y adecuada en beneficio de miles de estudiantes.

Para consultas, el Pronied habilitó el correo electrónico consultasiat@pronied.gob.pe