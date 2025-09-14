Tres personas resultaron heridas tras un fuerte accidente entre un auto y un mototaxi en la zona de Santa Clara, en el distrito de Ate. El hecho se registró en la cuadra 3 de la avenida Independencia durante la madrugada del domingo 14 de septiembre.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que un automóvil impacta violentamente contra el mototaxi.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Tras la colisión, el conductor del vehículo menor, identificado como Jesús Huaroto Jiménez, quedó tendido en la pista con lesiones, mientras que sus pasajeros, Sonia Ricse Patia y Rubén Paucar Llacza, también resultaron heridos.

Vecinos de la zona alertaron de inmediato a Serenazgo, que acudió al lugar y coordinó la llegada de ambulancias de los Bomberos, la Municipalidad de Ate y el SAMU. Los tres afectados fueron trasladados al área de emergencias del hospital de Ate Vitarte.

El conductor del auto fue intervenido por agentes de la Policía y conducido a la comisaría del distrito. Las causas del accidente se encuentran en investigación.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.