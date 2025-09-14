Marina de Guerra alerta por oleajes de hasta tres veces su altura normal en todo el litoral. (Foto: Andina)
Marina de Guerra alerta por oleajes de hasta tres veces su altura normal en todo el litoral. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la informó que desde este domingo 14 hasta el miércoles 17 de septiembre se registrarán de moderados a fuertes en todo el litoral peruano.

LEE: El Papa León XIV recibe a El Comercio y RPP en el Vaticano

En el norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje que comenzó ligero aumentó a moderado en la madrugada y alcanzará niveles fuertes entre la noche del domingo y la mañana del lunes 15. En el centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el mar presentará condiciones similares desde la mañana del domingo con picos fuertes en la noche.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Hasta el 17 de septiembre se registrarán olas de gran intensidad en el litoral peruano. (Foto: Andina)
Hasta el 17 de septiembre se registrarán olas de gran intensidad en el litoral peruano. (Foto: Andina)

En el sur, el incremento de la marea será más evidente desde la tarde de este domingo y continuará hasta el lunes 15. Según la DHN, el fenómeno tendrá mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas al suroeste, por lo que instó a las autoridades regionales, locales y a la comunidad acuática a adoptar medidas de prevención.

La Marina recordó que las condiciones del mar se clasifican desde lo normal hasta el oleaje muy fuerte, siendo este último cuando las olas superan tres veces su altura habitual. En esta ocasión, se prevén olas entre dos y tres veces mayores al promedio, lo que representa un riesgo significativo.

Oleajes fuertes en la costa peruana: autoridades llaman a extremar precauciones. (Foto: Andina)
Oleajes fuertes en la costa peruana: autoridades llaman a extremar precauciones. (Foto: Andina)

Se exhortó a pescadores, transportistas, deportistas náuticos y bañistas a respetar las restricciones que dispongan las capitanías de puerto para salvaguardar la vida y evitar daños materiales.

MÁS: Ciudadanos marchan contra reforma de pensiones: denuncian que favorece a las AFP

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC