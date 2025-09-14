La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú informó que desde este domingo 14 hasta el miércoles 17 de septiembre se registrarán oleajes de moderados a fuertes en todo el litoral peruano.

En el norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje que comenzó ligero aumentó a moderado en la madrugada y alcanzará niveles fuertes entre la noche del domingo y la mañana del lunes 15. En el centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el mar presentará condiciones similares desde la mañana del domingo con picos fuertes en la noche.

En el sur, el incremento de la marea será más evidente desde la tarde de este domingo y continuará hasta el lunes 15. Según la DHN, el fenómeno tendrá mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas al suroeste, por lo que instó a las autoridades regionales, locales y a la comunidad acuática a adoptar medidas de prevención.

La Marina recordó que las condiciones del mar se clasifican desde lo normal hasta el oleaje muy fuerte, siendo este último cuando las olas superan tres veces su altura habitual. En esta ocasión, se prevén olas entre dos y tres veces mayores al promedio, lo que representa un riesgo significativo.

Se exhortó a pescadores, transportistas, deportistas náuticos y bañistas a respetar las restricciones que dispongan las capitanías de puerto para salvaguardar la vida y evitar daños materiales.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.