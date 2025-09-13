Presidencia resaltó que la gastronomía es cultura, tradición y motor del desarrollo económico. (Foto: X)
Redacción EC
El triunfo del en el , organizado por Ibai Llanos, recibió un respaldo especial desde Palacio de Gobierno. La Presidencia del Perú celebró en redes sociales la victoria del desayuno peruano frente a la arepa venezolana, destacando que nuestra gastronomía es cultura, tradición y parte esencial del desarrollo económico.

“¡El Perú es clave, campeón e inigualable! Nuestra gastronomía es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico. Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo”, señaló la Presidencia en un mensaje en la plataforma X.

Por su parte, la presidenta felicitó la unidad de los peruanos para lograr este triunfo internacional. “Hoy también quiero felicitar la muestra de unidad de todos los peruanos, quienes hicieron posible que nuestro sabroso pan con chicharrón sea reconocido como el mejor desayuno del mundo”, expresó.

La mandataria resaltó además que este plato tradicional no solo es delicioso, sino también un desayuno nutritivo y fruto del esfuerzo de miles de emprendedores: “Cargado de amor y cariño, el pan con chicharrón refleja cómo mujeres y hombres han construido emprendimientos para sacar adelante a sus familias”.

Finalmente, Boluarte afirmó que la victoria demuestra la importancia de la unión nacional: Esta victoria nos demuestra que en unidad podemos conseguir muchos triunfos, que en unidad podemos seguir marcando historia en Eten, construir más colegios bicentenario, hospitales y puentes”.

El certamen internacional, que reunió a 16 países desde el 18 de agosto, se convirtió en un fenómeno cultural y digital. En la gran final, el pan con chicharrón logró 12.8 millones de votos, superando por estrecho margen a la arepa venezolana, que alcanzó 12.6 millones, en un resultado que mantuvo en vilo a miles de peruanos y venezolanos.

