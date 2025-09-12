El Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa suspendió en el cargo por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria.

La jueza del juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupcion de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, suspendió en el cargo por 18 meses al Comandante General de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo. — Corte Superior de Justicia de Arequipa (@CorteArequipa) September 13, 2025

De esta manera la jueza Janet Lastra Ramírez declaró fundada la solicitud del fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa.

Cabe indicar que Zanabria Angulo es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de peculado y colusión agravada por el caso conocido como “policías albañiles”.

El caso se remonta al 2020, cuando Víctor Zanabria ejercía como jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa. Según “Panorama”, seis suboficiales de la PNP indicaron que ese año fueron obligados a realizar trabajos de albañilería y electricidad.

Los agentes del orden señalaron que figuraban oficialmente como asignados a patrullaje a pie, pero en realidad cumplían labores de construcción dentro de las instalaciones policiales.

Fue la mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, quien reveló ante la Fiscalía Anticorrupción de esa ciudad que recibió órdenes directas de Zanabria Angulo.

Según su declaración, Víctor Zanabria solicitó personal voluntario con conocimientos en albañilería, electricidad o gasfitería, afirmándole que serían asignados bajo el rol de patrullaje a pie.

Además, Claver Colquehuanca, maestro albañil de las labores, contó a la fiscalía detalles del presunto desvío y apropiación indebida de fondos en la obra de remodelación policial.

Según su testimonio, recibió una transferencia de más de S/17 mil, monto que superaba lo pactado. Al consultar por la diferencia, relató que Zanabria le habría respondido: “Cóbralo y te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das”.