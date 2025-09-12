En circunstancias aún desconocidas, una camioneta que circulaba por la carretera Panamericana Sur, altura del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, región de Arequipa, terminó sobre su propio eje y llantas delanteras en un montículo de tierra fuera de la vía.

El vehículo de placa de rodaje V0P-042 marca Ford modelo Explorer de color plata, era manejado por Andrés Ibáñez Berckholtz.

Agentes de la Policía de Carreteras de la PNP llegaron al lugar para auxiliar al chofer que, aparentemente, habría perdido el control de su auto debido al exceso de velocidad. Sin embargo, también se maneja la hipótesis que habría realizado una maniobra evasiva para evitar un accidente.

Luego de algunos minutos, la camioneta fue retirada mientras que Ibáñez Berckholtz fue trasladado a la comisaría de Cocachacra. Se constató que no sufrió heridas.

Accidentes en carreteras

Entre enero y agosto de 2025, se registraron al menos 425 accidentes de tránsito con consecuencias fatales en carreteras, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) del MTC procesadas por El Comercio. Estos siniestros dejaron un saldo de 573 personas fallecidas.

Del total de siniestros de tránsito en carreteras con consecuencias fatales registrados hasta julio, 183 se tratan de choques. Entras las causas están: los despistes y los atropellos son el segundo y tercer tipo de incidente, respectivamente, detrás de estos hechos lamentables.