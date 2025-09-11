Desde el sector de Qoryhuayrachina, en la línea férrea Cusco–Machu Picchu, se realizó una nueva jornada de protestas pacíficas contra las empresas PerúRail y Consettur. La movilización busca exigir el ingreso de los 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, autorizada por la Municipalidad Provincial de Urubamba para operar de manera temporal el servicio de transporte turístico en la vía Hiram Bingham hacia la ciudadela inca.

La protesta de comuneros del distrito de Machu Picchu Pueblo se desarrolló a la altura del kilómetro 88 de la ruta ferroviaria, en la comunidad de San Antonio, donde decenas de ciudadanos portaron carteles y lanzaron arengas en rechazo a las restricciones impuestas por las compañías que actualmente concentran el servicio de traslado de visitantes. Ello, sin bloquear el pase de los trenes.

Manifestación pacífica en la ruta ferroviaria de Ollantaytambo a Machu Picchu. (Foto: Captura/YT/RPP)

Según denunciaron, las unidades de San Antonio de Torontoy permanecen varadas en la zona de Hidroeléctrica, pese a contar con el aval del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, responsabilizó a PerúRail de no facilitar el traslado de los buses.

Además, alertaron que aunque la concesión de Consettur culminó el pasado 5 de septiembre, los buses de esta empresa sigue operando en la ruta que traslada a los turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la ciudadela inca y viceversa, en un trayecto que dura media hora aproximadamente.

La jornada transcurrió bajo resguardo de la Policía Nacional, que acompañó la movilización y permitió la circulación de un tren con destino a Machu Picchu Pueblo. Sin embargo, el ambiente se mantiene en tensión, ya que las comunidades han advertido que podrían iniciar un paro indefinido si no se cumplen sus demandas.

En paralelo, otro grupo de manifestantes se concentró en los exteriores de la estación de trenes de San Pedro, en la ciudad del Cusco, en rechazo a la situación que atraviesa el transporte turístico hacia la maravilla mundial.

