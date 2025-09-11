El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que una consultora de Estados Unidos advirtió, desde marzo de este año, sobre el grave deterioro de los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima para la ruta Lima–Chosica. Ante esta situación, la entidad anunció que enviará cartas a la Contraloría, el Congreso y el Ministerio Público a fin de que se determinen eventuales responsabilidades administrativas y penales.

La evaluación, realizada por la firma Rail Electrical Service a pedido de la propia comuna limeña, concluyó que los 93 vagones y 20 locomotoras del sistema Caltrain presentaban “alta criticidad” y que solo en repuestos y reparaciones —sin considerar mano de obra especializada— se requerían alrededor de dos millones de dólares.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Material rodante en estado ruinoso

El peritaje determinó que al menos tres locomotoras necesitaban una reconstrucción completa y que varios vagones tenían daños irreparables. Además, el material rodante, adquirido con una inversión de 24 millones de dólares, presentaba fugas de aceite y agua, motores bloqueados, fallas en los sistemas de turbo y drenaje, así como contaminación interna.

El informe también reportó ausencia de puertas y ventanas, deterioro de los sistemas de aire acondicionado, cables cortados y pisos en pésimas condiciones. Uno de los puntos críticos señalados fue la obsolescencia de repuestos, dado que varios componentes fueron descontinuados por sus fabricantes. Incluso, la consultora recomendó no reparar una de las locomotoras y usarla únicamente como fuente de repuestos.

“El MTC, en aras de la transparencia, cursará cartas a la Contraloría General de la República, al Congreso, al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal”, declaró Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del sector.

Asimismo, indicó que toda esta información, revelada inicialmente por la plataforma periodística La Encerrona, será remitida oficialmente a los integrantes de la quinta mesa de trabajo encargada de evaluar la viabilidad del tren Lima–Chosica.