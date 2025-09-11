Baranda metálica se incrustó en todo el bus de transporte público. Foto: captura/ATV Noticias
Baranda metálica se incrustó en todo el bus de transporte público. Foto: captura/ATV Noticias
Redacción EC
Dos fallecidos y varios heridos dejó un grave de un bus de transporte público en , luego de que el vehículo se estrellase contra una baranda metálica instaladas al costado de la autopista y esta se incrustara en toda la unidad, desde la parte delantera hasta el final.

El hecho ocurrió entre el peaje y el puente Santa Anita la mañana de este jueves 11 de septiembre, aproximadamente a las 6:30 a.m., en el sentido de sur a norte.

Carlos Salas Abusada
Entre las víctimas hay personas con lesiones graves como fracturas expuestas y múltiples heridos, debido a la fuerza del impacto, pues la valla metálica atravesó el bus por al menos 12 metros, informó ATV Noticias.

El bus cubría la ruta Pachacámac a San Martín de Porres y pertenece a la empresa Real Star, de placa F9Y-894.

Hasta el lugar llegaron personal de los Bomberos y miembros del Serenazgo de Ate.

