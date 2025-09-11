Dos fallecidos y varios heridos dejó un grave accidente de un bus de transporte público en Ate, luego de que el vehículo se estrellase contra una baranda metálica instaladas al costado de la autopista y esta se incrustara en toda la unidad, desde la parte delantera hasta el final.

El hecho ocurrió entre el peaje y el puente Santa Anita la mañana de este jueves 11 de septiembre, aproximadamente a las 6:30 a.m., en el sentido de sur a norte.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Entre las víctimas hay personas con lesiones graves como fracturas expuestas y múltiples heridos, debido a la fuerza del impacto, pues la valla metálica atravesó el bus por al menos 12 metros, informó ATV Noticias.

El bus cubría la ruta Pachacámac a San Martín de Porres y pertenece a la empresa Real Star, de placa F9Y-894.

Hasta el lugar llegaron personal de los Bomberos y miembros del Serenazgo de Ate.