El cadáver descuartizado hallado el martes en un descampado de San Juan de Miraflores (SJM) fue identificado como Julio César Zapaile Huamán, un joven de 29 años que había sido reportado como desaparecido desde el último sábado.

De acuerdo con sus familiares, Zapaile fue visto por última vez cuando se dirigía a una reunión social. Horas después, recibieron desde su celular un mensaje inusual en el que se les solicitaba una foto de su tarjeta de crédito para realizar supuestas transferencias.

Al negarse, recibieron por WhatsApp una imagen de un hombre maniatado y, posteriormente, un mensaje amenazante firmado por el “Chino San Vicente”, quien dijo pertenecer al grupo criminal internacional Tren de Aragua.

Tras la identificación, los familiares acudieron a la Morgue Central de Lima para retirar el cuerpo. Sin embargo, según informó RPP, enfrentaron dificultades para obtener el certificado C-4, documento indispensable para concretar el proceso. La hermana de la víctima, Nélida de la Cruz Huamán, exigió apoyo a las autoridades.

“No hay solución. No me quieren dar solución. (Dijeron que el documento) era personal, pero mi hermano está muerto, le digo: ‘¿cómo va a venir muerto?’. En la morgue tampoco le dan solución ni un papel para poder sacar (el) papel. (…) Que me entreguen para poder yo recoger a mi hermano para llevármelo”, declaró a dicho medio.

RPP informó que, tras su reclamo, el Reniec finalmente les entregó la ficha requerida para poder retirar los restos de Zapaile Huamán y proceder con las diligencias funerarias.

Restos fueron encontrados en un descampado

El hallazgo del cuerpo ocurrió el martes en la mañana, cuando personal de limpieza de la Municipalidad de SJM encontró restos humanos dentro de una maleta y bolsas de plástico a espaldas del club metropolitano Huayna Cápac, en la calle Las Torres.

El macabro descubrimiento fue inicialmente advertido por recicladores en la madrugada, aunque no lo comunicaron a las autoridades.