Los familiares de Stefanny Bedoya Alejos, una peruana de 37 años atrapada en Nepal en medio de protestas violentas, pidieron ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar su retorno seguro a Barcelona, ciudad donde reside desde hace seis años, o a Lima.

La mujer, que trabaja como agente de viajes, llegó al país asiático el pasado 7 de setiembre para un viaje de trabajo y debía regresar el día 16, pero su estadía se complicó tras los disturbios registrados en Katmandú.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Columnas de humo se elevan desde el hotel Hilton en llamas, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP) / PRABIN RANABHAT

En diálogo con el Rotafono de RPP, su madre, Sonia Alejos, relató que Stefanny se encuentra en una situación crítica, pues perdió todas sus pertenencias cuando el hotel Hilton, donde se hospedaba, fue incendiado por los manifestantes. “El pasaporte peruano y su DNI se quemaron”, señaló.

La joven logró salir del lugar, pero actualmente no cuenta con dinero, ropa ni medicamentos para tratar la anemia que padece.

Su hermana también pidió apoyo a las autoridades peruanas y expresó su temor ante la situación de inseguridad en Nepal.

“Tenemos miedo que en cualquier momento se corte la comunicación con ella. Pido que nos puedan ayudar con el regreso de mi hermana, quien está nerviosa y enferma. Por favor, pedimos que nos ayuden a traerla a Barcelona o Lima porque la situación es grave“, dijo a RPP.

Vista del edificio del Parlamento destruido en Katmandú, Nepal, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA) / NARENDRA SHRESTHA

Contexto de la crisis en Nepal

La violencia en Nepal se agudizó luego de que el gobierno decidiera bloquear el acceso a redes sociales, a las que acusó de incumplir regulaciones locales. A partir de esa medida, las manifestaciones escalaron y se sumaron reclamos contra la corrupción y el nepotismo. Los disturbios han dejado hoteles y establecimientos dañados, lo que ha puesto en riesgo a turistas y residentes extranjeros.