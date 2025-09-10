La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció este miércoles la suspensión del examen de admisión 2026-I, que estaba programado para realizarse los días 13, 14, 20 y 21 de setiembre.

La decisión se dio después de que un grupo de estudiantes tomara las instalaciones del campus en protesta contra una presunta privatización de la educación pública.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según el comunicado difundido en la red social X, el Vicerrectorado Académico de Pregrado explicó: “Nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión 2026-I que estaba programado para este 13, 14, 20 y 21 de setiembre hasta próximo aviso”.

La Decana de América precisó que la medida responde a actos vandálicos registrados en la ciudad universitaria. “Debido a hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen”, se lee en el documento.

Asimismo, la UNMSM subrayó que la medida busca proteger la seguridad de postulantes, padres de familia y la comunidad en general. “Rechazamos absolutamente todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles”, remarcó la institución.

Horas antes, un grupo de estudiantes ingresó a la fuerza por la puerta 2 del campus y bloqueó accesos, en rechazo a cambios en el reglamento de admisión y a un presunto intento de privatización de la universidad. Con pancartas y megáfonos, los manifestantes denunciaron la falta de diálogo con las autoridades y cuestionaron las recientes disposiciones adoptadas por el rectorado.