Por Abby Ardiles

El conflicto por la salida de Vicente Espinoza de la presidencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) llegó este lunes al Congreso. Durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, el Espinoza expuso los argumentos con los que cuestiona las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación (Minedu) y advirtió sobre las implicancias que, a su juicio, tendrían para la autonomía y el funcionamiento del organismo regulador.

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