Resolución Minedu N° 338-2026-MINEDU

La presentación se produjo pocos días después de que el Ministerio de Educación emitiera la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, mediante la cual concluyó que Espinoza no debía ejercer un nuevo período de tres años como representante del sector ante el Consejo Directivo de Sunedu, sino únicamente completar el mandato pendiente de su antecesor. Un día después, el sector oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 342-2026-MINEDU la designación de Policarpio Chauca Valqui como nuevo representante ante el órgano colegiado.

Designación del nuevo representante del Minedu.

Durante el debate parlamentario, la congresista Ariana Orué expresó su preocupación ante la posibilidad de que el nuevo representante del Ministerio de Educación asuma funciones antes de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la medida cautelar presentada por Espinoza.

#NotaDePrensa 📰



Durante una entrevista y en su participación ante el Congreso de la República, el superintendente Vicente Espinoza informó sobre acciones que afectarían la autonomía institucional de la Sunedu. pic.twitter.com/S7K5l1VGXx — Sunedu (@SuneduPeru) June 15, 2026

En esa misma línea, la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, sostuvo que la Ley Universitaria busca evitar cualquier tipo de injerencia política en la Sunedu y preservar el carácter técnico de la institución. Asimismo, cuestionó que las normas puedan ser interpretadas de manera distinta según la autoridad de turno. Durante su intervención, calificó la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU como una medida “maliciosa, abusiva y burda”, al considerar que modifica los alcances de la Resolución Ministerial N.° 553-2025-MINEDU para reducir el período por el cual había sido designado un integrante del Consejo Directivo.

Tras el debate, la Comisión de Fiscalización aprobó, con seis votos a favor, tres abstenciones y dos votos en contra, citar a la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, el lunes 22 de junio para que sustente los fundamentos políticos, técnicos y legales que respaldan la decisión adoptada por su sector respecto a la composición del Consejo Directivo de Sunedu.

Cabe resaltar que la representante de la cartera de Educación fue citada para la reunión de este lunes 15, pero no asistió debido a la programación de su agenda.

Sunedu aún no reconoce al reemplazo

Mientras el caso ingresaba a la agenda del Congreso, dentro de Sunedu la controversia continuaba abierta. Fuentes internas consultadas por este medio señalaron que la institución aún no ha adoptado una decisión formal respecto a la situación de Vicente Espinoza ni sobre la incorporación de Policarpio Chauca al Consejo Directivo.

Según explicaron, la resolución remitida por el Ministerio de Educación fue recibida por la Secretaría General de la entidad y derivada al secretario técnico del Consejo Directivo para el trámite correspondiente. Posteriormente, el órgano colegiado deberá evaluar la documentación y determinar los pasos a seguir conforme a sus atribuciones.

Uno de los principales argumentos expuestos desde el interior de Sunedu es que el Consejo Directivo todavía no ha debatido formalmente la vacancia de Vicente Espinoza. “A hoy la vacancia de Vicente Espinoza no ha sido ni siquiera debatida”, señaló una fuente interna consultada para este informe.

Las mismas fuentes sostienen que, antes de adoptar una decisión, el consejo podría solicitar informes a distintas áreas de la institución, entre ellas la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica. Dichos documentos servirían de base para determinar el tratamiento que corresponde dar a las resoluciones emitidas por el Ejecutivo.

La llegada de Policarpio Chauca

La designación de Policarpio Chauca marca el principal movimiento realizado por el Ministerio de Educación tras dar por concluida la participación de Espinoza en el Consejo Directivo. Chauca fue rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y fue designado como nuevo representante del sector mediante resolución ministerial.

No obstante, fuentes consultadas indicaron que hasta el momento no se ha producido ninguna incorporación formal. Según explicaron, los representantes de las entidades que integran el Consejo Directivo no asumen funciones mediante una ceremonia de posesión ni ingresan automáticamente a la institución tras ser designados. Su participación debe ser canalizada a través de los procedimientos internos de Sunedu y de las sesiones del propio consejo.

Otras fuentes indicaron a este Diario que Chauca tendría cuatro carpetas fiscales abiertas. Asimismo, registra una denuncia policial presentada por una expareja por presuntos actos de acoso y amenazas.

El caso llega al Poder Judicial

De acuerdo con información oficial de la Sunedu, la institución presentó una demanda de amparo ante el Sexto Juzgado Institucional contra las resoluciones del Minedu que buscan remover a Vicente Espinoza de su cargo.

Fuentes de la entidad consideran que, mientras exista un proceso constitucional en trámite, cualquier decisión relacionada con la conformación del Consejo Directivo deberá evaluarse con cautela para evitar interferencias con una causa sometida al conocimiento del Poder Judicial.

Sindicato respalda decisión del Minedu

La posición del Sindicato de Trabajadores de Sunedu difiere de la expuesta por fuentes cercanas a la actual gestión de la entidad. A través de un comunicado, el gremio exhortó a que el vicepresidente del Consejo Directivo convoque a una sesión para elegir a un nuevo superintendente conforme al marco legal vigente.

📷¡LO ÚLTIMO!📷

El @MineduPeru designó a Policarpio Chauca como su representante ante el Consejo Directivo de la @SuneduPeru . Así, el CD está completo, con siete (7) miembros con mandato vigente; corresponde que la Vicepresidente del CD convoque sesión para elegir nuevo Super pic.twitter.com/KaXeC7oyvi — SITRASUNEDU (@SITRASUNEDU) June 14, 2026

“Sutradunedu considera fundamental que se respete la legalidad pues se ha corregido una situación irregular advertida desde hace tiempo respecto al mandato de Vicente Espinoza como representante del Minedu”, señaló el sindicato.

Este medio solicitó la versión del Ministerio de Educación sobre la designación de Policarpio Chauca, la situación de Vicente Espinoza y los cuestionamientos formulados desde distintos sectores respecto a las resoluciones emitidas por el sector. Al cierre de esta edición, el Minedu no respondió las consultas planteadas.