La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima realizó una diligencia de exhibición y recepción de documentos en la sede administrativa del Seguro Social de Salud (EsSalud), en el marco de una investigación preliminar por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

La intervención estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Gunther César Cornejo Gonzales y se enmarca en una investigación preliminar por un presunto intento de adquisición irregular de suero fisiológico.

Según medios locales, la gestión del entonces presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, habría otorgado la buena pro a la empresa paraguaya Trigenesis SRL para abastecer 3.650.120 litros de cloruro de sodio (suero fisiológico 0,9%) a un precio de S/ 12,10 por litro.

La cifra resulta significativamente superior al valor en el mercado local, donde oscila entre S/ 2,91 y S/ 3,28, llegando en farmacias a un máximo de S/ 5,20.

De acuerdo con los cálculos, la propuesta internacional alcanzaba los S/ 44′166.460, lo que implicaría un sobreprecio de entre S/ 25 y 33 millones respecto a las ofertas nacionales, cuyos costos se ubican entre S/ 10′627.849 y S/ 18′980.624.

Pronunciamiento de EsSalud

Tras la diligencia, EsSalud emitió un comunicado oficial en el que precisó que el proceso de compra cuestionado nunca se concretó.

“Cabe indicar que el proceso de contratación para la compra internacional de suero fisiológico que origina la intervención del Ministerio Público no se concretó ni se generó la orden de compra”, señaló la entidad.

Asimismo, explicó que la adquisición se inició debido a que proveedores nacionales habían informado inicialmente que no contarían con stock disponible hasta dentro de cuatro meses, pero posteriormente notificaron que sí tenían disponibilidad inmediata.

“En tal sentido, se ha suspendido el proceso de compra internacional. EsSalud ha tomado las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento continuo en todas sus redes asistenciales”, detalló la institución.

Finalmente, el Seguro Social indicó que durante la intervención fiscal se entregó toda la documentación requerida y reiteró su posición: “En el marco de la transparencia y la política de cumplimiento de la ley, EsSalud ha brindado todas las facilidades a las autoridades competentes, entregando la documentación requerida para contribuir con el esclarecimiento de los hechos materia de investigación”.