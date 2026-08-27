En Ate, la Policía frustra secuestro y rescata a víctima. Agentes abatieron a uno de los delincuentes y detuvo a otros dos en el peaje de Monterrico. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
En Ate, la Policía frustra secuestro y rescata a víctima. Agentes abatieron a uno de los delincuentes y detuvo a otros dos en el peaje de Monterrico. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Por Redacción EC

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), frustraron la tarde de hoy un secuestro contra un ciudadano colombiano, quien era trasladado a bordo de un vehículo color negro por la Vía de Evitamiento, exactamente cruzando el peaje de Monterrico, en el límite de los distritos Ate y La Molina.

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