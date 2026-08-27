Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), frustraron la tarde de hoy un secuestro contra un ciudadano colombiano, quien era trasladado a bordo de un vehículo color negro por la Vía de Evitamiento, exactamente cruzando el peaje de Monterrico, en el límite de los distritos Ate y La Molina.

Medios indicaron que los agentes del orden se enfrentaron a balazos con los presuntos delincuentes, dejando como saldo un fallecido y otros dos detenidos. El auto de placa BPF-092, fue intervenido y llevado a pasar el peritaje respectivo.

Los intervenidos, los tres de origen venezolano, responden a los nombres de Israel Rodríguez Palacios y Saúl Bernal Campos; mientras que su cómplice abatido en el tiroteo permanece como ‘NN’.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, brindó detalles preliminares del operativo de rescate, que ocurrió a vista y paciencia de varios conductores de autos particulares y vehículos de carga, transporte usual en esta vía de Lima Metropolitana.

Indicó que la víctima del secuestro, al parecer, también estaría dedicado a actos criminales, precisamente al denominado préstamo ‘gota a gota’. El general PNP indicó que el extranjero aseguró que sus captores habrían tenido la intención de asesinarlo.

Arriola sostuvo que de llevarse a cabo el secuestro, los sujetos exigían 100,000 soles para la liberación.

Cifras de extorsión según MP

De acorde al Ministerio Público (MP), entre enero a junio de 2026, en el país se registraron 12.634 denuncias por extorsión, lo que equivale a un promedio de 70 denuncias diarias. Con una población estimada de 34,1 millones de habitantes, la incidencia alcanza las 37 denuncias por cada 100.000 habitantes durante los primeros tres meses.

Lima concentra la mayor cantidad de casos, con 6.164 denuncias.