¿Discriminación en Roma?: Peruana que esperaba al Papa denuncia que intentaron quitarle su bandera

La emoción y el cariño de los peruanos por el Papa León XIV sigue latente pese a que ya han pasado cuatro meses desde su elección. El legado que ha dejado en nuestro país, sobre todo en Chiclayo, genera que muchos compatriotas busquen la forma de acercarse lo más que se pueda al Sumo Pontífice durante sus diligencias, y así al menos recibir su bendición, un saludo o poder observarlo de lejos. A cambio de ello, lo que menos esperan es recibir un trato discriminatorio y prepotente por parte del cuerpo policial encargo de su seguridad. Esto fue lo que denunció haber vivido una peruana durante su estadía en Roma (Italia).

Según contó, el incidente ocurrió mientras aguardaba la aparición del Papa León XIV prevista cerca a la Plaza de San Pedro, en el límite entre Roma y Ciudad del Vaticano. Su único ‘pecado’ fue extender una bandera peruana, lo que ocasionó que al segundo agentes de la policía italiana intentaran quitarle el símbolo patrio. La situación fue registrada en un video que luego se viralizó en redes sociales.

Los hechos

En diálogo con El Comercio, la activista trans Ana Flavia Chávez comentó a detalle lo ocurrido y cómo es que se fueron dando los hechos. Ella había llegado a Roma a la peregrinación del Jubileo LGTBI que el Papa Francisco dejó instaurado para el próximo sábado 6. Además, como representante de su comunidad en Arequipa, lleva consigo una propuesta para la creación de un instituto de mujeres trans, que puedan dedicarse a la atención espiritual y material de las personas LGTB.

“Estaba en el centro de Roma y de repente comienza un barullo y al preguntar me entero que va a llegar el Papa León XIV para celebrar una misa en una iglesia. Entonces veo que comienzan a cerrar las calles y colocar barandas. Observo que los ciudadanos italianos se pegan a las barandas y hago lo mismo. Como llevaba conmigo la bandera peruana, la saco y la estiro en la baranda“, indicó.

Fue en ese preciso instante que comenzó todo un calvario para Ana Flavia. Se acerca un policía (de civil) y le arrancha la bandera. Ella le responde que es una bandera peruana y que la trajo para un evento a celebrarse el fin de semana. “No se trataba ni siquiera de la bandera LGTB. En la parte de atrás solo había un escrito de la pastoral trans que hay aquí en Italia, pero esto ni siquiera se veía, sino la parte de adelante”, señaló Ana.

Lo que le pareció extraño a la activista es que de forma constante le repetía las preguntas: ¿Qué es esto? ¿De dónde es esto? A lo que ella le respondía que era una bandera del Perú. Pese a la aclaración, el policía tomó la bandera y se la llevó consigo. Solo atinó a decir que iba a consultar. “Como se demoraba, al verlo nuevamente, le dije educadamente que me devuelva la bandera, que no hacía nada malo”, dijo Ana.

No obstante, según narró, el policía le pidió su pasaporte y le tomó una foto. Acto seguido, le devolvió la bandera y le dijo que la guardara, sin explicarle el motivo. Sin embargo, al notar que claramente no le estaba faltando el respeto a nadie, Ana volvió a extender y colgar la bandera y fue entonces que se acercaron más policías, entre ellas una mujer que le increpó de forma más brusca y prepotente.

“Me dijo: ”Al Papa León no le gusta ver banderas", “saca esa bandera.” No comprendí por qué lo decía, yo solo quería captar la atención del Papa y saludarlo. Fue ahí que empiezo a graba con mi celular y al cabo de unos segundos se van. Sin embargo, cuando al rato pasa por ahí el Papa, vinieron dos a tres policías y se pusieron delante de mi bandera para taparla“, señaló Ana.

Ana contó que viajó a Roma a la peregrinación del Jubileo LGTBI el próximo sábado 6.

Pese a ello, contó que el Papa León XIV se percató de la bandera peruana y retrocedió unos pasos para saludarla a la distancia, moviendo la mano, tanto a ella como a los demás fieles. “No entiendo la actitud. Si cuando hoy (miércoles) fui a la audiencia general he estado con mi bandera y no ha habido problema. En Ciudad del Vaticano no es el problema, sino en Roma misma, con la policía italiana", sostuvo.

Para Ana, esto fue un claro acto de discriminación contra ella, ya sea por ser peruana o una chica trans. “Yo sí noté discriminación. Simplemente estiré la bandera encima de la baranda y me apoyé, eso fue lo único que hice”, expresó.

La activista añadió que siempre ha sido de la Iglesia y de los protocolos de seguridad, pues afirma ser una persona trans católica desde que tiene uso de razón. Por lo mismo, en este caso considera que no transgredió de ninguna forma algún protocolo o algo que no estaba permitido.

En tanto, Ana espera que el Papa León XIV se pronuncie, ya que precisamente él ha confiado su seguridad a la policía italiana y puede que no esté al tanto de lo que ocurre.

¿Qué protocolos existen?

Mostrar una bandera extranjera ya sea en Italia o en Ciudad del Vaticano no se considera un delito. una prueba de ello es que en dicho país europeo es común ver banderas extranjeras en balcones, negocios o durante eventos deportivos.

Cualquier persona puede portar una bandera o exhibirla de forma pacífica, sin que esto sea motivo para que la policía tenga base legal para sancionarla.

Las únicas restricciones formales aplican para edificios públicos oficiales, donde solo se admiten la bandera italiana y la de la Unión Europea, salvo en ocasiones diplomáticas o ceremoniales. No obstante, el resto de ciudadanos es libre de mostrar símbolos de otros países, siempre que lo hagan con respeto.

En el Vaticano, específicamente, tampoco existe una prohibición penal sobre banderas extranjeras, aunque su uso, por lo general, suele estar destinado a actos diplomáticos. En tanto, en sitios sagrados, tales como la Capilla Sixtina, por ejemplo, sí está prohibido desplegar banderas o realizar grabaciones, aunque esto responde más a reglas administrativas que penales.

La policía podría intervenir únicamente si la bandera se usa para incitar disturbios, ofender símbolos nacionales, quebrar normas de protocolo en ceremonias o poner en riesgo la seguridad de un evento masivo. Fuera de esos casos, no existe un impedimento legal para que una persona muestre la bandera de su país.