Tren Lima - Chosica: esta es la inspección técnica a las locomotoras que halló “graves fallas técnicas” y “vagones irrecuperables”

El último miércoles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció un punto de quiebre en la ya debilitada relación con la gestión de Rafael López Aliaga. Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC, informó que enviarán cartas a la Contraloría General de la República, al Congreso, al Ministerio Público y otras autoridades competentes para que puedan “ determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo, civil y penal” por el estado del material rodante donado por la empresa estadounidense Caltrain.

El MTC se basa en una inspección técnica realizada por la firma Rail Electrical Service LLC a pedido de la propia comuna limeña. El informe final, que data del 14 de marzo pasado, fue difundido primero por el medio La Encerrona y, posteriormente, presentado en conferencia de prensa por el sector liderado por el ministro César Sandoval.

“Este informe técnico detalla una serie de conclusiones que precisan, entre otros aspectos que nos preocupan, el estado de este material rodante descalificándolo [...] Existen brechas técnicas significativas en este material rodante a propósito de las conclusiones del informe. Esta empresa ha sido contrada por la MML. Aquí existen recursos públicos comprometidos”, dijo Rojas.

El contrato con la empresa Rail Electrical Services LLC se firmó el 14 de febrero de 2025 por un monto total de USD $ 100,300.00. La revisión técnica de 20 locomotoras diésel y 93 coches se ejecutó entre el enero y marzo en las instalaciones de mantenimiento y almacenaje de Caltrain, ubicadas en San José y Redwood City, California.

Aunque el peritaje consideró que el 30% de las locomotoras presentaban daños, solo una no fue incluida en el paquete que llegó a Lima. Entre julio y agosto, 19 locomotoras y 90 coches arribaron a la capital en dos envíos.

El procedimiento de inspección incluyó una revisión sistemática y detallada de los principales subsistemas de las locomotoras y coches: estructura general, tren de rodaje, sistemas de freno (neumático y mecánico), motor diésel, generador principal, sistemas auxiliares (eléctricos, hidráulicos y neumáticos), interiores, y sistemas de control y seguridad. La evaluación solo fue visual.

Estos son los resultados:

De las 20 locomotoras evaluadas en California, una (919) fue declarada como “unidad no reparable” por daños severos y se recomendó su desmantelamiento para usar sus piezas como repuestos. A Lima no llegó esta unidad porque fue descartada del lote donado. Sin embargo, otras tres (903, 910 y 914) que sí llegaron, deben pasar por una reconstrucción completa del motor antes de operar por fallas o componentes faltantes . El documento precisa que, si los costos de restauración superan su valor, se recomienda su retiro. Son locomotoras tipo “growler” (operan a RPM más altas, son más ruidosas y consumen más combustible).

Respecto a los 93 coches evaluados, solo seis no tienen defectos, daños y piezas faltantes. El resto presentan deterioros con distintos niveles de gravedad: desde grafittis en el exterior o extrema suciedad hasta la falta de dispositivos de seguridad, piezas faltantes, daños en asientos y cableado expuesto, cortado o faltante .

Por ejemplo, el vagón 4000 presentaba “Todas las correas de conexión a tierra del lado izquierdo desde la caja de rodamientos hasta el bogie - Cortadas y robadas, Graffiti presente en el lateral y en los bogies, Cables de 480V de los lados AL, BL y BR - Cortados y robados, Ensamble del generador de ejes para sensor de velocidad - Faltante”.

Evaluación técnica del vagón 4017

Cuatro coches (4002, 4010, 4014, 4021 ) presentan daños en múltiples áreas por colisión y uno (4005) por “colisión e incendio”. La empresa consideraba que estos vagones tenían daños significativos y requerían reparaciones extensas. Además, el informe detalla que el vagón 3819 era “no reparable”. De estos seis evaluados, tres no fueron incluidos en la donación.

Pese a ello, la empresa Rail Electrical Services LLC concluyó que el 70% de las locomotoras están operativas o son rehabilitables “sin requerir intervenciones mayores”. Si bien estas unidades muestran “un buen estado estructural general, sin deformaciones relevantes en chasis ni compromisos en los sistemas principales de tracción” todas tienen problemas recurrentes que incluyen fugas de fluidos en los sistemas hidráulico y de refrigeración que deberán abordarse en el proceso de reacondicionamiento técnico en Lima.

El posible estado defectuoso del material rodante ya era conocido por la Municipalidad de Lima. El Acuerdo de Concejo 419 que autoriza la donación, publicado el jueves 14 de noviembre de 2024 en “El Peruano”, reconoce que “el equipo y las piezas se transferirán «tal como están», «en el lugar donde se encuentran» y «con todos los defectos». No se ofrece ni se da a entender ninguna garantía en cuanto a idoneidad o calidad. Lima confía en su criterio al realizar esta transacción. Todo el riesgo en cuanto a la condición, calidad y rendimiento de los equipos y piezas a transferir es asumido por Lima”.

El Acuerdo de Concejo Nº 419 autorizó a "Alcalde Metropolitano de Lima suscribir documentación para la gestión de donación de vagones y locomotoras de galería, para la implementación de servicio de transporte público (servicio de trenes de pasajeros)".

Dicho acuerdo detallaba que la MML iba a asumir un gasto aproximado de US$24′502.915, de los cuales US$7′502.915 corresponden por la aceptación de la donación del material ferroviario y, aproximadamente, US$17′000.000 por remoción de piezas y traslado”. Sin embargo, de acuerdo a la Adenda al acuerdo de donación de los trenes entre la Municipalidad de Lima y Caltrain, documento difundido por La Encerrona, el monto total por el acuerdo de donación fue US$ 9,211,458.75.

Una adenda del acuerdo inicial, publicada el 9 de junio con el Acuerdo de Concejo N° 254, ajusta la donación a 90 vagones galerías con cabinas y remolque y 19 locomotoras, así como partes y piezas, debido a que 3 vagones y 1 locomotora presentaban problemas mecánicos de alto costo de reparación.

En respuesta al MTC, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que sostiene que el reacondicionamiento de la flota donada permitiría “un ahorro superior a USD $200 millones, en comparación con lo que costaría adquirir trenes nuevos”.