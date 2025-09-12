Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

Tren Lima - Chosica: esta es la inspección técnica a las locomotoras que halló "graves fallas técnicas" y "vagones irrecuperables"
Tren Lima - Chosica: esta es la inspección técnica a las locomotoras que halló “graves fallas técnicas” y “vagones irrecuperables”

Tren Lima - Chosica: esta es la inspección técnica a las locomotoras que halló “graves fallas técnicas” y “vagones irrecuperables”

Dos meses después de la llegada del primer lote de trenes para el prometido proyecto ferroviario Lima - Chosica, las locomotoras y los vagones por los que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desembolsó más de 24 millones de dólares permanecen almacenados mientras no se define ni la adenda de la concesión ni la infraestructura mínima que se necesita para trasladar pasajeros de forma segura por una vía que hoy solo tiene autorización para llevar material.

