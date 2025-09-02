Durante la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, a la que asistió el ministro de Transportes César Sandoval, el MTC propuso la aplicación de una adenda al contrato con el concesionario del tren Lima-Chosica, a fin de acelerar el inicio de las operaciones de este proyecto ferroviario.

El viceministro de Transportes, Ismael Sutta, explicó que para iniciar con la puesta en marcha de este tren, que facilitará el transporte de la población de Lima Este, es imprescindible mejorar la vía ferroviaria y garantizar la seguridad de quienes viven en zonas cercanas a esta.

“Este proyecto se ha asumido como prioritario y necesario. El señor ministro ha dado las instrucciones para que se implemente en el menor tiempo posible. Lo que tenemos que hacer es básicamente mejorar la infraestructura ferroviaria garantizándole seguridad a los usuarios y todas las personas que están alrededor de esta vía ferroviaria”, indicó ante los miembros de la Comisión de Transportes.

Así, explicó que para poder realizar estas modificaciones a la vía ferroviaria, el MTC necesita proponer una adenda al concesionario Ferrocarril Central Andino, que ya opera el Ferrocarril Central.

“Hemos hecho un análisis de todas las condiciones de la operación con una sola vía y con dos vías y estamos apostando para que este se implemente en el menor tiempo posible. El tema de la infraestructura ferroviaria compromete al MTC y tenemos que mejorar la infraestructura colocando los pasos a desnivel, tenemos que segregar vía, etc. Para que podamos implementar esa infraestructura tiene que haber una modificación al marco contractual actual, es decir, tiene que haber una adenda, ese es el mecanismo más célere” , enfatizó luego de que parlamentarios cuestionaran las supuestas “trabas”.

Por su parte, el ministro de Transportes César Sandoval se refirió a los ataques que ha recibido por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha utilizado el tren Lima-Chosica para ganar simpatizantes. El titular del MTC cuestionó que el burgomaestre se refiriera a iniciar una “marcha blanca” de las operaciones ferroviarias sin que la obra haya concluido.

“En ningún momento el señor alcalde dijo que iba a iniciar una marcha blanca, nadie del MTC tenía conocimiento. Yo me encontraba en la ciudad del Cusco y comenté que no se podía hacer una marcha blanca si no existía la infraestructura ferroviaria. No había vías, no había paraderos, no existe estaciones, no hay señalización, no hay cruces”, dijo ante los miembros de la sesión, entre quienes se hallaban integrantes de Renovación Popular, el partido político de López Aliaga.

“Ese comentario fue el que hice y podríamos hablar posteriormente de una marcha blanca cuando las obras estén concluidas. Todos ustedes podrán ser testigos de que hemos sido propositivos, pero a partir de ahí solo recibí calificaciones, adjetivos y una serie de cosas que no respondí de la misma forma. Al contrario respondí convocando a una mesa técnica con todos los actores como Sunat, Sutran, el MEF, Contraloría, ATU, Defensoría del Pueblo”, dijo haciendo alusión a las mesas técnicas sobre el tren Lima-Chosica, sesiones donde el alcalde se ha negado a participar.

Asimismo, Sandoval señaló que el concesionario se niega a realizar una marcha blanca “en el vacío” y que está de acuerdo con la firma de una adenda.

Discusiones e insultos

Luego de las declaraciones del ministro, miembros de Renovación Popular lo cuestionaron, entre ellas Patricia Chirinos, quien calificó de “victimización y lloriqueos” las declaraciones de Sandoval, además de declarar a gritos. Fue entonces cuando inició el bullicio y el desorden en la sesión.

Congresistas del bloque de Renovación Popular iniciaron discusión con la parlamentaria Kelly Portalatino. Foto: GEC

Luego, de ello y otros ataques del bando celeste, la congresista Kelly Portalatino pidió la palabra y dirigió una crítica a López Aliaga. “Lamentablemente, cuando quieren blindar a un alcalde incapaz que quiere traer trenes, se debe respetar”, dijo.

Fue entonces cuando los ánimos se crisparon y la perulibrista Portalatino continuó. Se dirigió a la legisladora Norma Yarrow, de Renovación Popular, quien gritaba desde su asiento que Rafael López Aliaga “no es organización criminal como su jefe”, en referencia a Cerrón. “Acá no es su mercado, colega Yarrow, respete para que le respeten”, le espetó.