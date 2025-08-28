En reiteradas ocasiones, el alcalde Rafael López Aliaga ha señalado que el tren Lima-Chosica operará hasta la estación Desamparados, en el Cercado de Lima, en su primera etapa de operación. Sin embargo, la Casa de la Literatura Peruana -área donde se ubicaría este espacio- manifiesta que no han recibido ninguna comunicación oficial desde la Municipalidad de Lima.

“No tenemos una información oficial, hemos solicitado a la Municipalidad de Lima una reunión para tratar el tema, pero aún están pendientes de respuestas las cartas que hemos mandado”, indicó Gary Marroquín, director de la Casa de la Literatura, durante entrevista con Canal N.

Gary Marroquín advirtió que la estación Desamparados tiene más de cien años de antigüedad y su limitado espacio no daría abasto para las necesidades operativas del tren Lima-Chosica.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión para evaluar si este espacio podrá atender la gran demanda que tendría.

“Esta estación fue creada en 1912 cuando Lima tenia alrededor de 140 mil habitantes y la gran pregunta que nos hacemos ¿será válido albergar a una Lima que hoy alberga más de 12 millones de personas?“, dijo.

“Por eso es que en tanto no tengamos una notificación oficial que diga aquí va a ser la estación no podemos pronunciarnos, además de que es patrimonio histórico, tendrían que cambiar su uso, habría muchas rutas administrativas”, añadió.

Como se recuerda, el proyecto del tren Lima-Chosica busca atender la demanda de transporte de la población de Lima Oeste. Actualmente ya llegaron al Perú los dos lotes de vagones y locomotoras y aunque López Aliaga insiste en que el proyecto inicie su marcha blanca este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indica que el proyecto carece de expediente técnico y otros requisitos que deben subsanar de acuerdo a ley.

El plazo estipulado del MTC para el inicio del proyecto es al menos 39 meses y, mientras tanto, los trenes permanecerán en un área municipal ya establecida, que es el Parque La Muralla, donde se ha habilitado una zona de almacenaje.

