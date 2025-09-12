EsSalud intentó comprar suero en el extranjero a un precio tres veces mayor que en Perú: la historia de un polémico proceso

Los pacientes no solo deben sufrir una larga espera por una cita o por un procedimiento médico en EsSalud, sino también por la falta de medicamentos e insumos. En ese contexto, un caso que agrava la situación en el Seguro Social de Salud es la denuncia sobre la intención de la entidad de comprar un lote de suero fisiológico en el extranjero a un precio tres veces mayor al que se registra en el mercado peruano.

De acuerdo con el Ministerio Público, EsSalud pretendía comprar 3.400 frascos de suero al 0.9% a la empresa paraguaya Trigenesis SRL a un monto de S/ 12.10 por cada unidad de litro, sin tomar en cuenta que en cualquier farmacia del mercado peruano el precio de la unidad de litro oscila entre S/ 2.91 y S/ 3.28; con lo cual el monto total de la compra adjudicada ascendería a S/ 44′166.460, evidenciándose una sobrevalorización en el precio de aproximadamente S/ 33.54 millones.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Por ello, el fiscal adjunto provincial Gunther César Cornejo Gonzales, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), realizó, el último martes, una diligencia de exhibición y recepción de documentos en la sede de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, como parte de las diligencias previas en la investigación por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

La empresa extranjera pretendía cobrar US$ 8.493.550 por el lote de suero fisiológico, pero EsSalud aplicó un tipo de cambio de 4 soles, es decir, un monto mayor al actual, que ronda actualmente los 3.48 soles, lo que incrementaba el precio final del producto. Otro punto para tomar en cuenta es que Trigénesis no contaba con actividad comercial en el país ni contratos con el Estado peruano hasta su participación en el proceso que impulsó EsSalud.

“Hemos podido obtener información acerca del proceso de contratación internacional y una adjudicación simplificada que se está llevando a cabo para la adquisición de sueros para EsSalud. Estamos en una etapa de indagaciones y, de acuerdo con la documentación que tenemos, vamos a proseguir con estos actos de investigación”, manifestó el fiscal Gunther Cornejo Gonzales.

¿Quién es el responsable del proceso de compra de suero con presunta sobrevaloración en EsSalud?

El Sindicato Único de Trabajadores Asistenciales y Administrativos de EsSalud envió, el pasado 5 de septiembre, una carta a la presidenta Dina Boluarte para alertarla de presuntos actos de corrupción en la adquisición de un lote de suero fisiológico en el Seguro Social de Salud y pidieron la salida del presidente de la entidad, Segundo Acho Mego.

En el documento al que accedió El Comercio, el sindicato cuestiona que la Gerencia Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) convocara en el Seace el 3 de septiembre el procedimiento de selección internacional de la compra del suero fisiológico y el mismo día adjudique la buena pro a la empresa Trigénesis.

Segundo Acho es el presidente del Seguro Social de Salud (Essalud). (Foto: Essalud)

Además, remarcó que EsSalud, antes de convocar a una licitación internacional, debió agotar la búsqueda de propuestas en el mercado peruano, pero que, según dijo, la entidad no hizo.

El sindicato también resaltó que el proceso de compra del suero fisiológico en el extranjero no tenía sustento, pues recordó que el mercado peruano ya se encuentra abastecido de dicho producto tras ocurrir el caso de Medifarma y no había un estado de emergencia que amerite dicha adquisición.

Otra denuncia

Por su parte, Kenly Valentín Cajas, exfuncionario de EsSalud, indicó a El Comercio que en el reciente intento de compra de un lote de suero fisiológico por parte del Seguro Social se utilizó “indebidamente” un informe emitido el 18 de junio de este año en un contexto de emergencia, cuando la empresa Medifarma, principal productor de suero en el país, tenía suspendido su registro sanitario.

Sin embargo, según recordó, Digemid levantó dicha suspensión el 19 de junio, por lo que ya no había la necesidad de una compra internacional, pues había en el mercado peruano productos de las empresas Medifarma y B. Braun a menor costo.

“Rechazo categóricamente el uso indebido de un documento emitido en otro contexto y reitero mi deslinde”, afirmó Valentín Cajas.

El Sindicato Único de Trabajadores Asistenciales y Administrativos de EsSalud indicó que detrás de todo proceso de compra está Jaime Guzmán Arévalo, jefe de la Gerencia Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe).

Jaime Guzmán Arévalo fue designado jefe del Ceabe de EsSalud el pasado 5 de agosto. Anteriormente, él había ocupado el puesto de gerente de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de EsSalud. También se desempeñó como jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial de Sunafil.

El Comercio trató de recoger los descargos de Guzmán Arévalo, pero desde EsSalud indicaron que el proceso de compra de suero fisiológico se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, por lo que dicho funcionario no puede brindar declaraciones del tema.

EsSalud asegura que no se concretó compra de fuero

EsSalud señaló, a través de un comunicado, que la compra de suero fisiológico a una empresa internacional estaba orientada a “satisfacer la demanda” de sus establecimientos, sin embargo, precisó que el proceso de contratación de dicho producto “no se concretó ni se generó la orden de compra”. Sin embargo, no se pronunció sobre la presunta sobrevalorización ni precisó si se tomarán acciones contra los funcionarios implicados en el caso.

“Dicho proceso fue iniciado con el propósito de garantizar el abastecimiento de fuero fisiológico en el presente año, toda vez que proveedores nacionales comunicaron, durante el proceso de compra nacional, no contar con stock disponible hasta después de cuatro meses de la firma del contrato”, señaló EsSalud.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan filtración de datos de división de Inteligencia PNP: quién está detrás y cuáles son los riesgos

“Sin embargo, posteriormente, los mismos proveedores nacionales comunican a EsSalud contar con la disponibilidad de stock para la atención inmediata de abastecimiento de fuero fisiológico en un proceso de compra nacional, lo que resulta contrario a la comunicación previamente recibida por parte de dichos proveedores”, afirmó.

EsSalud se encuentra bajo la lupa de las autoridades fiscales por la compra de suero fisiológico.

“En tal sentido, se ha suspendido el proceso de compra internacional. EsSalud ha tomado las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento continuo en todas sus redes asistenciales”, concluyó.

El otro proceso de compra de suero que fue anulado por presunta sobrevaloración en EsSalud

Esta no es la primera vez que se registra en EsSalud una compra presuntamente sobrevalorada de suero fisiológico. En abril se detectó que la entidad, bajo la gestión de Segundo Acho Mego, pretendió comprar a una empresa ecuatoriana, en abril pasado, dicho producto a un precio de 12.79 soles, cuando en el mercado nacional no sobrepasaba el precio de 3.8 soles.

De acuerdo con el reportaje del programa “Contracorriente”, EsSalud iba a desembolsar unos 57 millones de soles, unos 15 millones de dólares, a la empresa Master Medical bajo el argumento de que se quería evitar el desabastecimiento de suero en sus establecimientos médicos. Para concretar su propósito, la entidad se amparó en la figura de una emergencia internacional gracias a un decreto de urgencia firmado por el ministro de Salud, César Vásquez, y la presidenta Dina Boluarte.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis en sector transporte se agudiza: instalación de cámaras en buses quedó trunca y más de 2 mil choferes renunciaron por extorsiones

Lo que llama la atención, según el reportaje, es que la empresa Master Medical fue creada en noviembre del 2024 y que el proceso de adjudicación se hizo en menos de un mes, ya que el 31 de marzo se hicieron las invitaciones a las compañías, el 8 de abril la empresa Master Medical presenta su propuesta técnica y el 25 de marzo se le adjudica el contrato.

Tras el destape periodístico, EsSalud dispuso la anulación del proceso de contratación internacional de suero fisiológico y el inicio de la “reforma integral” de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) “con el objetivo de optimizar los procedimientos de compra de la institución”.

“Como parte de esta reforma, EsSalud está procediendo a separar de sus funciones a todos los funcionarios responsables del Ceabe, quienes fueron designados durante la gestión anterior”, informó el Seguro Social.