EsSalud garantiza el 100% de medicamentos oncológicos para pacientes pediátricos de la Red Sabogal.
EsSalud garantiza el 100% de medicamentos oncológicos para pacientes pediátricos de la Red Sabogal.
Por Redacción EC

Directivos del Seguro Social de Salud (EsSalud) inspeccionaron el almacén general del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y el área de hematología para asegurar la calidad de atención de los menores y la entrega de medicamentos.

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