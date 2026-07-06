Directivos del Seguro Social de Salud (EsSalud) inspeccionaron el almacén general del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y el área de hematología para asegurar la calidad de atención de los menores y la entrega de medicamentos.

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El gerente central de Operaciones de EsSalud, Edgard Miguel Siccha, y el gerente de la Red Prestacional Sabogal, Milward Ubillús Trujillo, constataron el abastecimiento de medicamentos oncológicos pediátricos, tras realizar una inspección en dicho establecimiento hospitalario.

En el recorrido inicial, las autoridades verificaron rigurosamente el stock del almacén general del establecimiento. Enfatizaron que el control constante es vital para asegurar que los tratamientos y esquemas médicos de los pacientes más vulnerables se cumplan de forma estricta y sin interrupciones.

“Hoy llegó un lote que refuerza el abastecimiento de la Red Sabogal, que se encuentra en un 85%. Se sabe que los procesos de compra son procesos que toman un tiempo; sin embargo, de manera inmediata se ha empezado a corregir la situación. Particularmente, se tiene prioridad con la población vulnerable, entre ellos los pacientes infantes oncológicos, para quienes se tiene hoy garantizado el 100% de medicamentos”, señaló el doctor Ubillús Trujillo.

Posteriormente, los directivos se trasladaron al área de hospitalización de hematología.

La continuidad de las terapias médicas está plenamente respaldada para el futuro cercano. Walter Delgadillo, médico del hospital Sabogal, confirmó que las jefaturas del nosocomio garantizan que no habrá ningún tipo de desabastecimiento en los meses siguientes.

El especialista destacó el caso de una niña con leucemia linfática aguda tipo B, quien superó con éxito la fase más intensa de su terapia. Actualmente, la menor se encuentra en remisión con la enfermedad controlada, y continuará bajo estricta vigilancia médica en consulta externa hasta cumplir sus dos años y medio de tratamiento de mantenimiento.