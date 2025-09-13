El triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos no solo desató júbilo en calles, plazas y redes sociales, sino también en las instituciones del Estado, que se sumaron a la celebración con mensajes en la plataforma X.

La Presidencia del Perú calificó el logro como un reconocimiento a la cultura y tradición del país: “¡El Perú es clave, campeón e inigualable! Nuestra gastronomía es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico. Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo”.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resaltó que el plato ganador representa unión nacional: “El Perú tiene el mejor desayuno del mundo, representado por nuestro delicioso pan con chicharrón. Porque no solo conectamos al país con obras y proyectos, también celebramos lo que nos une como peruanos: nuestra gastronomía”.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente (Minam) puso en valor la biodiversidad que hace posible este desayuno: “El pan con chicharrón fue elegido como el mejor desayuno, un reconocimiento que también celebra nuestra biodiversidad y la riqueza de nuestra tierra que hace posibles sabores únicos”.

En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó su impacto económico: “Este es el sabor de la victoria: ¡el chicharrón mueve S/ 244 millones al año y fortalece nuestra economía!”.

Finalmente, Sedapal recordó la importancia del agua como insumo esencial: “El pan con chicharrón, campeón mundial del desayuno, no sería igual sin un ingrediente clave: el agua. Desde Sedapal garantizamos su calidad, porque así cuidamos tu agua”.

El campeonato, organizado por Ibai Llanos, se desarrolló entre el 18 de agosto y el 13 de septiembre, enfrentando a 16 países en duelos gastronómicos transmitidos en TikTok, Instagram, YouTube y Twitch. En la final, el pan con chicharrón se impuso con 12.8 millones de votos frente a los 12.6 millones de la arepa venezolana, consolidando al desayuno peruano como el mejor del mundo.