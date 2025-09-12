Un chofer de combi de la línea conocida como ‘Los rojitos’ fue asesinado a balazos dentro de su unidad por el cobro de cupos. El hecho ocurrió en el distrito de Villa El Salvador.

Según informó ‘24 horas’, varios desconocidos atacaron a balazos a la víctima, cuya identidad aún se desconoce, cuando se encontraba a bordo de la combi, de placa D9Z-554 en la avenida Micaela Bastidas.

El ataque también dejó herida a una persona, quien fue trasladada de emergencia a un nosocomio. En el lugar del crimen la Policía Nacional (PNP) encontró al menos siete casquillos de bala.

Cabe indicar que los pobladores de la zona denunciaron que la seguridad en la zona es nula, pues no hay presencia de efectivos de la PNP, mucho menos del serenazgo del distrito.

La víctima trabajaba en la empresa que cubre la ruta entre San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En la zona existen cámaras de seguridad que habrían captado el crimen.

Se informó que desde hace varias semanas los choferes de esta empresa venían pagando cupos a extorsionadores, quienes los amenazaban con atentar contra sus vidas si no cumplían.

Robos en Perú

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), uno de los delitos con mayor incidencia ha sido el hurto. Entre enero y abril se registraron 25.491 denuncias, una cifra menor en comparación con las 32.620 del mismo periodo del año pasado.

En cuanto a robos, el Cercado de Lima volvió a liderar con 1.266 casos. Le siguen San Juan de Lurigancho con 946, San Martín de Porres con 809, y Villa María del Triunfo con 741.