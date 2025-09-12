Una camioneta fuera de control terminó protagonizando un fuerte accidente. Foto: Buenos Días Perú
Una camioneta fuera de control terminó protagonizando un fuerte accidente. Foto: Buenos Días Perú
Redacción EC
Redacción EC

En la zona de zona Túpac Yupanqui, , distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, dos personas se salvaron de morir antes de subir a una que fue chocada y arrollada por una camioneta que perdió el control.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran con ambos sujetos están conversando a un lado del vehículo menor, que estaban a punto de abordar, sin presagiar lo que iba a suceder.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

En cuestión de segundos, una Station Wagon que se acercaba a toda velocidad derrapó e impactó con el vehículo menor, sin embargo, los hombres lograron emprender la huida a tiempo y evitaron un trágico destino. Un perro que estaba cerca salió despavorido tras el estruendo.

La colisión fue tan violenta que la camioneta arrastró varios metros a la mototaxi e, incluso, la logró volcar. Además, esta golpeó a otra unidad que evitó destrozar una casa. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

Adolescente peruano gana medalla de oro en olimpiada internacional de Física por segundo año


Este accidente ocurrió hace dos días, es decir, el 9 de septiembre y según información de la reportera de ATV Noticias, el chofer no está detenido.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC