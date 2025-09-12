En la zona de zona Túpac Yupanqui, Jicamarca, distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochirí, dos personas se salvaron de morir antes de subir a una mototaxi que fue chocada y arrollada por una camioneta que perdió el control.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran con ambos sujetos están conversando a un lado del vehículo menor, que estaban a punto de abordar, sin presagiar lo que iba a suceder.

En cuestión de segundos, una Station Wagon que se acercaba a toda velocidad derrapó e impactó con el vehículo menor, sin embargo, los hombres lograron emprender la huida a tiempo y evitaron un trágico destino. Un perro que estaba cerca salió despavorido tras el estruendo.

La colisión fue tan violenta que la camioneta arrastró varios metros a la mototaxi e, incluso, la logró volcar. Además, esta golpeó a otra unidad que evitó destrozar una casa. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

Este accidente ocurrió hace dos días, es decir, el 9 de septiembre y según información de la reportera de ATV Noticias, el chofer no está detenido.