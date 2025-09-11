Momentos de tensión se vivieron la noche de este miércoles en Breña, cuando efectivos de la Policía Nacional protagonizaron una persecución contra un sujeto que manejaba una camioneta con orden de captura por robo.

La intervención derivó en una balacera en la cuadra 7 de la calle Dean Valdivia, cerca de la avenida Tingo María.

De acuerdo con 24 Horas, el conductor hizo caso omiso a las órdenes de detenerse e intentó huir, lo que desató un intercambio de disparos. Al menos cuatro detonaciones se escucharon en el lugar, generando alarma entre los vecinos.

Durante la persecución, el vehículo conducido por el presunto delincuente perdió el control, impactó contra autos y motocicletas estacionados, y finalmente terminó empotrado en un árbol. Esto permitió a los agentes reducir al sospechoso y proceder con su captura.

En el lugar se hallaron varios casquillos de bala, según informaron las autoridades. Pese a la violencia del hecho, no se registraron personas heridas. Solo se contabilizaron daños materiales en los vehículos afectados.

Tras la detención, el sujeto fue trasladado a la comisaría del sector, mientras personal de la PNP y serenazgo permanecen en la zona para continuar con las investigaciones.