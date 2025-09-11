El talento peruano volvió a brillar en el escenario académico internacional. Sebastián Choque, un estudiante de 16 años natural de Carabayllo, conquistó por segundo año consecutivo la medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCCAFI), realizada del 31 de agosto al 6 de septiembre en Santo Domingo, República Dominicana.

El joven se llevó la presea dorada tras obtener la puntuación más alta del certamen, superando a más de 40 estudiantes de países como Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador y México. “Me siento muy orgulloso de darle una nueva satisfacción al país. La competencia fue exigente, para mí no fue nada fácil, pero al final logramos la meta” , declaró emocionado tras conocer los resultados.

La trayectoria académica de Sebastián es notable. Fue campeón de la Olimpiada Mesoamericana de Física en México en 2023, logró tres veces consecutivas el primer puesto en el Concurso Internacional Canguro Matemático y ganó una medalla de oro en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos. A esta lista se suma la medalla obtenida en la OCCAFI 2024, celebrada en El Salvador.

Sebastián Choque ganó una medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCCAFI) del 2024 y 2025. Foto: Andina

Consciente de que su futuro está ligado a la ciencia y la innovación, Sebastián evalúa seguir Ingeniería Mecatrónica o Ingeniería Aeroespacial. Su meta es acceder a una beca para continuar su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades más prestigiosas del mundo.

El triunfo de Sebastián Choque no solo ratifica su talento, sino que también representa una inspiración para los jóvenes peruanos apasionados por la ciencia.

VIDEO RECOMENDADO: