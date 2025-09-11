El creador de contenidos español Ibai Llanos anunció que su Mundial de desayunos, la competencia gastronómica que lanzó el 18 de agosto, cerrará este sábado 13 de septiembre.
El ‘streamer’, conocido también por impulsar la “Velada del año”, informó, a su vez, que la final entre Perú y Venezuela está muy reñida, pues solo hay 300 mil votos de diferencia entre ambos.
“En este minuto el ganador sería Perú, pero me está sorprendiendo mucho Venezuela, porque está muy cerca”, afirmó Llanos en su más reciente video en redes sociales.
De esta manera, el país ganador del Mundial de desayunos se dará a conocer este sábado en los siguientes horarios confirmados por el propio ‘streamer’:
- Perú: 12 horas
- Venezuela: 13 horas
- España: 19 horas.
¿Cómo votar por Perú?
Las votaciones para el Mundial de desayunos de Ibai Llanos serán a través de las cuentas de Tiktok, Instagram y YouTube del ‘influencer’. Para votar, deberás:
- Buscar el comentario que diga “Perú” en el post oficial del versus entre Perú y Venezuela o dar clic aquí.
- Asegúrate de que el comentario que diga “Perú” sea desde la cuenta verificada de Ibai Llanos, con check azul.
