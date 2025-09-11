Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el preciso momento en el que un bus de transporte público chocó contra una valla metálica en la vía Evitamiento, Ate. Luego del impacto se visualiza que esta baranda atraviesa toda la unidad de aproximadamente 12 metros.

Este violento accidente dejó como saldo a dos personas fallecidas y al menos 10 heridos, entre graves y leves, quienes fueron trasladados a una clínica cercana.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La grabación muestra que el bus se acerca al lado derecho de la autopista y se desliza hasta impactar contra la baranda. Seguidamente, un minivan logra esquivar un impacto secundario contra el bus y atraviesa la zona del accidente.

Acto seguido, algunos pasajeros que salieron ilesos escapan apresuradamente del vehículo para ponerse a buen recaudo.

El hecho ocurrió entre el peaje y el puente Santa Anita la mañana de este jueves 11 de septiembre, aproximadamente a las 6:30 a.m., en el sentido de sur a norte.

El bus cubría la ruta Pachacámac a San Martín de Porres y pertenece a la empresa Real Star, de placa F9Y-894.

Hasta el lugar llegaron personal de los Bomberos y miembros del Serenazgo de Ate para auxiliar a las víctimas.

Los primeros reportes señalan que el bus no iba lleno de pasajeros, hecho que logró amortiguar el número de víctimas.