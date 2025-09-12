El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Censo Nacional 2025 registra un avance del 49,1% en viviendas empadronadas en todo el país. Hasta la fecha, se han censado 6 millones 830 mil 231 viviendas, según precisó el jefe de la entidad, Gaspar Morán.

El funcionario detalló que en departamentos como Tumbes, Huánuco, San Martín, Junín, Piura, Arequipa, Amazonas, Puno y Lambayeque ya superaron el 50% de cobertura censal, lo que marca un progreso significativo en el levantamiento de datos que servirá de base para futuras políticas públicas.

El INEI destacó la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, que permite ubicar a censistas y jefes de brigada desplegados en el territorio nacional. Este mecanismo, integrado con áreas de geomática, informática y seguridad, busca garantizar la integridad del personal y dar soluciones inmediatas ante cualquier eventualidad en el trabajo de campo.

Los censistas cuentan con un botón de alerta en sus tablets, el cual activa protocolos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional. Aunque algunos reportes han sido por errores de manipulación, el sistema permite reaccionar con rapidez frente a incidentes o emergencias reales.

Morán también confirmó que las tablets robadas en jornadas previas fueron recuperadas en operativos policiales, reforzando la seguridad tecnológica del proceso censal. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el empadronamiento, recibiendo a los censistas y apoyando su labor en cada localidad.

Vale precisar que los Censos Nacionales 2025 se realizarán hasta octubre del presente año, a nivel nacional.

¿Cómo identificar a los censistas?

El personal censal está debidamente identificado con chaleco y gorro morado, fotocheck con código QR y credencial del INEI, cuya autenticidad puede ser verificada en su página web oficial.

Chaleco y gorro morado

El uniforme oficial de los censistas incluye chaleco y gorro morados, además de un morral gris. Estos elementos son obligatorios. Si alguien se presenta sin alguno de ellos, no les abras la puerta de tu vivienda.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Escanea el QR del censista

Todos los empadronadores llevarán un fotocheck con un código QR único. Solo necesitas tu celular para escanearlo y validar de inmediato su identidad. Un sistema rápido, simple y confiable para tu tranquilidad.

Verifica con el carné del INEI

Antes de responder, revisa la credencial oficial del censista. Allí verás su nombre, DNI y fotografía. Si algo no te convence, ingresa a la página web del INEI y accede a la opción “Identificar a un encuestador” para confirmar los datos ingresando su nombre o número de documento.