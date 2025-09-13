Desde este lunes 15 de septiembre, la Municipalidad de Lima, a través de Emape, implementará el cierre total de la avenida Grau en el tramo comprendido entre la avenida Aviación y el jirón Junín, como parte de los trabajos de la construcción de la nueva Vía Expresa Grau.
El cierre permitirá pavimentar nuevas pistas de concreto en las vías principales y auxiliares, en una zona donde actualmente ya se registra un cierre parcial entre el jirón Lucanas y la avenida Aviación.
El plan de desvío establece rutas alternas para vehículos privados y transporte público. Por ejemplo, quienes se dirijan de El Agustino hacia el centro de Lima deberán desviarse por los jirones Junín y Lucanas; mientras que los conductores que viajen de Lima hacia El Agustino podrán hacerlo por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín.
Asimismo, se continúan los trabajos de pavimentación, construcción de intersecciones semafóricas y movimiento de tierra en las inmediaciones. La comuna limeña informó que ya se culminó la pavimentación desde la Plaza Grau hasta el jirón Lucanas y se avanza en la edificación de sardineles.
El proyecto, que registra un 34 % de avance, contempla además la construcción de cuatro estaciones del Metropolitano en la zona, entre ellas Abancay y Andahuaylas. Con la Vía Expresa Grau, se busca unir por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima, facilitando la conexión entre distintos distritos de la capital.
