Las internas del penal de Mujeres de Chorrillos, que laboran en la panadería del centro penitenciario, se sumaron a la campaña de apoyo a nuestro país en el “Mundial de Desayunos” y enseñaron a preparar el pan con chicharrón.

Las internas compartieron los ingredientes y procesos con los que elaboran este sánguche, en el que usan ingredientes como ajos, hierba buena, ají panca, comino, sal y agua para sazonar la carne de chancho, para luego ser frito.

El pan con chicharrón es acompañado por un café pasado. La directora del establecimiento penitenciario, Doris Nakandakari Saquia, señaló que este tipo de actividades no solo fortalecen las habilidades de las internas, sino que también buscan acercar a la comunidad al trabajo productivo que se realiza en su interior.

“La panadería no solo es un espacio de trabajo, es un espacio de esperanza y cambio. Invitamos a todos a conocer y apoyar el talento de nuestras internas”, afirmó.

LEE MÁS: Declaran el tercer viernes de octubre como el Día Nacional de los Picarones

Además, invitaron a la población a sumarse a la votación que sigue vigente en las redes sociales del influencer Ibai Llanos.

La ciudadanía puede visitar la panadería “San Miguelito” ubicada en la parte externa del penal en la Av. Huaylas, cuadra 10, en Chorrillos, y consumir los productos hechos por 18 internas que elaboran el pan desde cero y dan forma a cada pieza de este tradicional desayuno peruano.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) impulsa que los privados de libertad reciban la formación culinaria en los talleres de trabajo, como parte de su proceso de resocialización.