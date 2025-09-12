En las últimas semanas, Ibai Llanos, el streamer más famoso de habla hispana, ha venido anunciando las derrotas y victorias de los 16 países que han participado en el famoso mundial de desayunos anunciado en sus redes sociales. Competencia que arrancó el pasado 18 de agosto y que ya se encuentra en la fase final, siendo Perú uno de los clasificados.

La contienda no solo movilizó a millones de seguidores en todo el mundo a votar por sus países favoritos, sino que despertó la curiosidad por conocer la variedad gastronómica y cultural de los participantes, entre ellos, países de América Latina que han destacado por la enorme cantidad de votos recibidos.

@ibaillanos El mundial de los desayunos. Empieza el torneo del año. ♬ sonido original - Ibai

Conoce cuáles fueron los 16 países y con qué platos compitieron

Venezuela

El país caribeño compitió con la arepa reina pepiada, acompañada de huevo, plátano frito, frijoles negros y carne mechada. Este tradicional platillo, consiste en una masa redonda de harina de maíz precocida, rellenada con pollo deshilachado, combinado con una mezcla de palta y mayonesa, lo que le da una gran cremosidad y consistencia.

Venezuela clasificó a la final de la contienda junto con Perú, obteniendo 5,5 millones de votos en una ajustada semifinal ante Bolivia.

Japón

El país de oriente fue presentado con un desayuno único, el tradicional Tamagoyaki, una tortilla de huevo acompañada de varias guarniciones, como arroz, salmón frito, algas y una sopa de misho.

Japón perdió en la primera ronda de octavos de final ante Chile con 184 mil votos.

Reino Unido

Los británicos fueron presentados con un contundente desayuno clásico; el tradicional “English Breakfast” consiste en un plato con dos huevos fritos, tiras de tocino, pedazos de morcilla o “black pudding”, frijoles, tomates, salchichas fritas y champiñones.

Reino Unido fue eliminado en la primera ronda de octavos de final y no se reveló la cantidad de votos que obtuvo.

Francia

El croissant, plato tradicional francés, pero también muy conocido internacionalmente, fue presentado como un desayuno simple pero elegante acompañado de un café con leche.

Francia obtuvo un total de 578 mil votos perdiendo en la recta de octavos de final ante España.

España

Las tostadas con jamón, acompañadas de pedazos de tomate y unas pizcas de aceite de oliva, fueron presentadas como el desayuno tradicional del país ibérico, servido con una refrescante bebida de jugo de naranja.

España logró el pase a la recta de cuartos de final, no se oficializó el conteo de votos de todas las plataformas.

Costa Rica

El país centroamericano compitió con un tradicional gallo pinto; el platillo consiste en una mezcla de arroz con frijoles negros, natilla, plátano y huevo

Costa Rica perdió en octavos de final frente a Colombia y obtuvo un total de 293 mil votos.

Colombia

Al igual que su país vecino, Colombia fue presentado también con las tradicionales arepas, un platillo muy popular en la zona del Caribe, pero a diferencia de Venezuela, estas fueron rellenadas con queso.

Colombia perdió ante Venezuela en la etapa de cuartos de final, donde obtuvo un puntaje final de 1,3 millones de votos.

Chile

Chile concursó con la marraqueta, un desayuno simple pero contundente, el plato se basa en un rebanada grande de pan relleno con palta, un desayuno fresco que refleja la identidad del país. Para las siguientes etapas de cuartos y semifinal se le agregó huevo, una rebanada de jamón y se acompañó con Sopaipillas, unas tortillas de maíz hechas a base de harina de trigo, fritas en aceite o manteca de cerdo.

Chile alcanzó las semifinales, pero cayó frente al aclamado pan con chicharrón peruano. Su participación cerró con un total de 3,6 millones de votos.

Guatemala

El chapín, desayuno tradicional guatemalteco está compuesto por trozos de plátano frito, frijoles negros, huevo, tortillas y queso fresco.

Guatemala perdió en la primera ronda ante Ecuador y logró un total de 1,8 millones de votos.

Ecuador

El bolón verde es un desayuno popular de la cocina ecuatoriana, está hecho a base de plátano verde, aderezado con manteca, sal, queso o chicharrón

Ecuador obtuvo 2,1 millones de votos perdiendo en la etapa de octavos de final ante Venezuela.

Estados Unidos

El país del norte compitió con su típico desayuno, “los pancakes”, hechos a base de harina, acompañados de miel y mantequilla.

Estados Unidos solo logró una puntuación de 168 mil votos perdiendo contra Bolivia en la primera ronda de octavos de final.

Bolivia

Bolivia concursó con sus famosas salteñas, estas son unas empanadas rellenas, suelen llevar carne, pollo, huevo y guisantes. En las siguientes rondas se le acompañó con el pastel boliviano y se sirvió con api, una bebida de origen prehispánico.

En semifinales, Bolivia fue derrotado por Venezuela obteniendo un puntaje bastante ajustado de 5,4 millones de votos.

Perú

El desayuno más ovacionado en las redes sociales de Ibai Llanos: el pan con chicharrón. Consiste en dos rebanadas de pan con cerdo frito, zarza de cebolla y camote frito, acompañado de tamal y café pasado.

Perú ha superado a todos sus oponentes en las etapas de la competencia clasificando a la fase final ante Venezuela; hace una semana derrotó al desayuno chileno con un total de 5,3 millones de votos.

República Dominicana

El mangú, desayuno dominicano, consiste en un puré de plátanos verdes hervidos machacados con agua, aceite y sazonados con sal; se sirve con queso frito, salami y huevo.

República Dominicana fue derrotada ante Ecuador finalizando su participación con un puntaje de 198 mil votos.

Argentina

El país del sur compitió con la medialuna, un tradicional dulce argentino elaborado con harina y relleno de dulce de leche; acompañado de las facturas, una variedad de pasteles dulces muy populares en sus panaderías.

Argentina se despidió tras perder ante Bolivia en la etapa de cuartos de final, obteniendo un puntaje final de 905 mil votos.

México

México participó en la contienda con los chilaquiles, un clásico desayuno, elaborado con tostadas fritas, más conocidas como totopos, con salsa verde, llevan también carne y queso rallado.

Con un puntaje de 1,1 millones de votos, México fue abatido por Perú con su famoso pan con chicharrón.