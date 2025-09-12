El Mundial de desayunos, el concurso gastronómico creado por el ‘streamer’ español Ibai Llanos, llegará a su final este sábado 13 de septiembre y el gran ganador se determinará tras una batalla que ya viene siendo la más reñida de todas desde que inició la competencia el 18 de agosto pasado.

Aunque la final disputada entre Perú y Venezuela comenzó con una amplia ventaja para Perú, en las últimas 24 horas los resultados se han ido posicionando a favor del país vecino, lo que ha despertado incluso la sorpresa del creador del concurso.

“Mañana se acaba el Mundial de desayunos. Estaba ganando Perú, pero actualmente va ganando Venezuela”, dijo el ‘influencer’ en su más reciente ‘story’ en Instagram.

“Estamos contando todos los votos, yo no me esperaba que estuviera tan igualado, es casi un empate técnico, aunque ahora mismo Venezuela por delante”, dijo el español en referencia a los 6,1 millones de votos que bordean actualmente ambos participantes.

El Mundial de desayunos que, de momento, no ha anunciado un premio más allá del mérito de lograr la mayor cantidad de votos, determina a sus ganadores por el voto popular a través de las cuentas de Ibai en Instagram, TikTok y YouTube Shorts. El país que logre la mayor cantidad de ‘likes’ vencerá.

A pesar de no ser una competencia gastronómica realizada por alguna entidad reconocida, desde que comenzó el Mundial de desayunos la venta de panes con chicharrón se ha impulsado en el Perú. Y es que en la competencia, el país es representado por ese famoso sánguche, además de los clásicos tamales y el café pasado.

Los votos para la gran final se contabilizarán hasta antes del mediodía del sábado 13 de septiembre, fecha en la que Ibai Llanos anunciará al vencedor. “Gracias por participar, está siendo muy divertido”, dijo el creador de contenidos, que prometió publicar más videos alusivos al tema en sus plataformas tras determinar al vencedor.