A solo unas horas de culminar la votación del Mundial de desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, en el que nuestro sabroso pan con chicharrón compite con la arepa venezolana, muchos señalan a este sándwich como poco saludable, sin embargo, los especialistas dicen todo lo contrario.

El pan con chicharrón considerado como uno de los desayunos más emblemáticos en el Perú, también, tiene un gran aporte nutricional.

Para Buenos Días Perú, la doctora Sheyla Chumbile, directora de la Diris Lima, indicó que cada porción tiene un buen aporte de proteína y puede ser parte de un desayuno balanceado si se acompaña con café o jugos. “Recomendamos que sea sin azúcar, así las familias comen balanceado”, dijo.

¿Cómo está repartido su valor nutritivo?

La nutricionista indicó que 100 gramos de carne de cerdo contienen 19 gramos de proteína, mientras que la vitamina C y fibra es aportada por zarza criolla cuyos ingredientes son la cebolla y el ají limo.

Mientras que el camote, señala, debe preferirse comerlo sancochado y no frito. Sumado al pan, la preparación completa llega a aportar alrededor de 24 gramos de proteína.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón?

En YouTube y TikTok, Ibai fijó comentarios con el nombre de cada país en la publicación que anuncie la final. Los usuarios deben dar “like” al que deseen apoyar.

En Instagram, se habilitaron encuestas en la publicación de la final para registrar los votos.

Cifras de este concurso

Un investigación de este diario revela que al cierre de 2024 se registraron 730 restaurantes formales dedicados a este producto, el 40% en Lima. Chicharronerías mueven más de S/ 244 millones al año y generan casi 9.000 empleos en el Perú.