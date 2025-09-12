La final del Mundial de Desayunos, creada por el popular streamer español Ibai Llanos, ha desatado una ola de expectativa en redes sociales, donde el pan con chicharrón de Perú y la arepa de Venezuela se disputan el primer lugar.

Sin embargo, a medida que crece la emoción por conocer al ganador, también aumenta la curiosidad sobre el reconocimiento que recibirá el desayuno que logre imponerse en las votaciones de TikTok, Instagram y YouTube. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿QUÉ PREMIO RECIBIRÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

Hasta ahora, Ibai Llanos no ha revelado si habrá un trofeo o algún tipo de reconocimiento oficial para el desayuno vencedor. Lo que sí circula entre los seguidores es la expectativa de que el creador de contenido viaje al país ganador para degustar en persona el plato triunfador. La incógnita podría resolverse en el mismo momento en que se anuncie al campeón de esta contienda gastronómica.

¿QUIÉN VA LIDERANDO LAS VOTACIONES ENTRE PERÚ Y VENEZUELA?

La competencia está muy reñida, aunque los números muestran una ligera ventaja para Perú.

En Instagram ambos platos se mantienen igualados

En TikTok, el pan con chicharrón y la arepa están igualados con un promedio de 5,7 millones de ‘me gusta’.

En YouTube, los peruanos alcanzaron un 1.2 millón de votos y los venezolanos siguen de cerca con 1.1 millón.

El resultado final dependerá de la suma total de las tres plataformas.

¿CÓMO VOTAR EN LA FINAL DEL TORNEO?

El sistema de votación mantiene el mismo formato usado en todas las rondas previas.

En YouTube y TikTok, Ibai fijó comentarios con el nombre de cada país en la publicación que anunció la final. Los usuarios deben dar “like” al que deseen apoyar.

En Instagram, se habilitó una encuesta en la publicación de la final para registrar los votos.

¿CÓMO SE VERIFICAN LOS VOTOS VÁLIDOS?

Los votos únicamente cuentan si se emiten en los perfiles oficiales de Ibai Llanos, identificables con el distintivo de check azul. Aunque existen encuestas o publicaciones paralelas, estas no son reconocidas. Desde los canales del propio creador, se enfatizó que “cada voto cuenta hasta el final siempre que esté emitido correctamente”, por lo que recomiendan no interactuar con contenidos de terceros.

¿QUÉ DESAYUNOS REPRESENTAN A LOS FINALISTAS?

En esta última ronda, cada país apuesta por lo más icónico de su mesa matinal.

Perú: Pan con chicharrón, tamal y café pasado.

Venezuela: Arepas en diferentes versiones, empanadas y Maltín.

De esta manera, la final no solo enfrenta a dos naciones, sino también a dos culturas culinarias con gran arraigo en la región.

Composición EC: Panchita / Family Kitchen

¿CÓMO LLEGARON PERÚ Y VENEZUELA A LA GRAN FINAL?

El camino de ambos finalistas estuvo marcado por votaciones históricas.