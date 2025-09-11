El ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió este jueves 11 de septiembre al Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas sobre su desempeño en el cargo y las medidas aplicadas contra la inseguridad ciudadana.

Se cuestiona al ministro del Interior por su gestión y la ausencia de medidas claras en la conducción de políticas de orden interno, seguridad ciudadana y orden público.

“Asumí el cargo con la única consigna de trabajar con compromiso, firmeza y resultados concretos”, afirmó Malaver durante su exposición. En esa línea, destacó que desde el 14 de mayo a la fecha la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de 4482 bandas delictivas y 78 organizaciones criminales, entre ellas “Los maléficos del cono”, “Los injertos del cono norte” y “Los malditos de Venezuela”.

Asimismo, resaltó la captura de la red criminal DESSA II, dedicada al sicariato y la extorsión a transportistas, en un operativo simultáneo en Lima, Tumbes, Arequipa y el penal de Huacho.

Medidas y equipamiento policial

El ministro informó que el 9 de septiembre se otorgó la buena pro para la adquisición internacional de 3164 chalecos antibalas, además de donaciones en curso de 4000 chalecos procedentes de China, 2000 del Gobierno Regional del Callao y 1000 del Gobierno Regional de Piura.

Sobre la masacre en Pataz, explicó que fue detenido en Colombia Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto cabecilla del crimen en el que murieron 13 personas. Se gestiona su extradición mientras se realizan allanamientos e incautaciones a empresas vinculadas a su entorno.

Respecto a los estados de emergencia, Malaver sostuvo que han tenido impacto en la prevención de delitos patrimoniales, aunque descartó su prórroga indefinida.

También informó que más de 11 mil ciudadanos extranjeros han sido intervenidos en flagrancia delictiva en diversas regiones. En cuanto a la compra de vehículos de lujo para altos mandos policiales, precisó que la adquisición se realizó antes de su gestión y advirtió que habrá sanciones si se comprueban irregularidades.

Sobre los cuestionamientos al grupo Terna, afirmó que serán severos con aquellos que crucen la línea de la legalidad y defendió la continuidad de esta unidad especial. “Estamos comprometidos con preservar y fortalecer lo mejor de esta unidad”, dijo.

Reacciones en el Parlamento

Tras la presentación, se inició el debate parlamentario. Desde Renovación Popular, Patricia Chirinos acusó a Malaver de ser un ministro “sin rumbo, sin plan y sin coraje”, y denunció la compra de vehículos de lujo por más de 17 millones de soles.

Por Perú Libre, Flavio Cruz advirtió que el 2025 podría cerrar con más de 2000 homicidios.

En contraste, desde Somos Perú, Alfredo Azurín pidió darle una oportunidad al ministro, recordando que lleva apenas tres meses en el cargo, aunque recalcó su rechazo a la corrupción en la institución policial.

Finalmente, por Avanza País, Karol Paredes criticó los estados de emergencia al señalar que no están dando resultados y que 9 de cada 10 peruanos se sienten inseguros.