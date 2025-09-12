El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrió una nueva oficina en Villa El Salvador, el sexto distrito más poblado de Lima Metropolitana con más de 469 mil habitantes.

Con esta nueva sede, el Reniec regresa a la denominada “Ciudad mensajera de la paz” tras un año del cierre de operaciones en búsqueda de un lugar que brinde mayor seguridad y comodidad a los trabajadores y la ciudadanía.

Esta nueva sede, ubicada en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Arriba Perú, permite a las personas realizar todo trámites de DNI y de registros civiles. Sus puertas estarán abiertas de lunes a viernes de 8:45 de la mañana a 4:45 de la tarde.

Cabe indicar que Reniec emite únicamente el DNI electrónico 3.0. Para quienes obtengan este tipo de documento por primera vez, el precio es de S/ 30 en caso de los adultos y de S/ 16 en el caso de los menores de edad hasta fin de año.

Piden actualizar datos a vecinos de VES

El Reniec invocó a los mayores de 18 de Villa El Salvador que, de ser necesario, renueven o actualicen sus datos del DNI antes del cierre del Padrón Electoral de las Elecciones Generales del 2026, ahora que cuentan con un local cerca a sus domicilios.

Según el último simulacro de cierre del padrón electoral de la entidad, en Villa El Salvador existen 349 521 electores, convirtiéndolo en el séptimo distrito de Lima Metropolitana con la mayor población electoral.

De esa cantidad, hay 26 mil ciudadanos con el DNI vencido y más de 1200 con el documento de menor de edad.