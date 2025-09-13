El pan con chicharrón peruano conquistó el Mundial de Desayunos organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, imponiéndose en la gran final a la arepa venezolana. La votación, que mantuvo en vilo a millones de seguidores en redes sociales, cerró con 12.8 millones de votos para Perú frente a 12.6 millones para Venezuela, una diferencia mínima que elevó la tensión hasta el último minuto.

El certamen, iniciado el 18 de agosto con la participación de 16 países, se convirtió en un fenómeno cultural y digital sin precedentes. Miles de peruanos siguieron la definición desde plazas, restaurantes y redes sociales, celebrando con orgullo la consagración del icónico pan relleno de chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla.

La victoria no pasó desapercibida en la prensa internacional. En Venezuela, Globovisión tituló: “Perú gana ‘Mundial de Desayunos’ con su pan con chicharrón tras reñida final contra Venezuela”. Desde Chile, El Mercurio destacó: “El pan con chicharrón y tamal de Perú ganó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, superando a la arepa ‘Reina Pepiada’ de Venezuela”.

Globovisión informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)

Diario El Mercurio informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)

Asimismo, El Universo de Ecuador escribió: “El popular Mundial de Desayunos en redes sociales, organizado por el influencer español Ibai Llanos, ya tiene su campeón: Perú”. En tanto, Ecuavisa subrayó que incluso la Presidencia del Perú celebró oficialmente el triunfo.

El Universo informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)

Ecuavisa informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)

La consagración del pan con chicharrón reafirma una vez más el peso de la gastronomía peruana como expresión de identidad cultural y motor de orgullo nacional, esta vez amplificado a escala global gracias al impacto de las redes sociales.