Pan con chicharrón conquista el título mundial. (Foto: Andina)
Pan con chicharrón conquista el título mundial. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El peruano conquistó el organizado por el creador de contenido español , imponiéndose en la gran final a la arepa venezolana. La votación, que mantuvo en vilo a millones de seguidores en redes sociales, cerró con 12.8 millones de votos para Perú frente a 12.6 millones para Venezuela, una diferencia mínima que elevó la tensión hasta el último minuto.

LEE: Sicarios atacan bus en Carabayllo y hieren a conductor frente a decenas de pasajeros

El certamen, iniciado el 18 de agosto con la participación de 16 países, se convirtió en un fenómeno cultural y digital sin precedentes. Miles de peruanos siguieron la definición desde plazas, restaurantes y redes sociales, celebrando con orgullo la consagración del icónico pan relleno de chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

La victoria no pasó desapercibida en la prensa internacional. En Venezuela, Globovisión tituló: “Perú gana ‘Mundial de Desayunos’ con su pan con chicharrón tras reñida final contra Venezuela”. Desde Chile, El Mercurio destacó: “El pan con chicharrón y tamal de Perú ganó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, superando a la arepa ‘Reina Pepiada’ de Venezuela”.

Globovisión informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)
Globovisión informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)
Diario El Mercurio informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)
Diario El Mercurio informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)

Asimismo, El Universo de Ecuador escribió: “El popular Mundial de Desayunos en redes sociales, organizado por el influencer español Ibai Llanos, ya tiene su campeón: Perú”. En tanto, Ecuavisa subrayó que incluso la Presidencia del Perú celebró oficialmente el triunfo.

El Universo informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)
El Universo informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)
Ecuavisa informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)
Ecuavisa informa sobre la final de Mundial de Desayunos. (Foto: Captura)
MÁS: Mundial de desayunos de Ibai Llanos: anuncio del ganador se podrá ver en pantalla grande

La consagración del pan con chicharrón reafirma una vez más el peso de la gastronomía peruana como expresión de identidad cultural y motor de orgullo nacional, esta vez amplificado a escala global gracias al impacto de las redes sociales.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC